Haberler

Esrarengiz olay! İş yeri sahibi ve genç kadın ölü bulundu

Esrarengiz olay! İş yeri sahibi ve genç kadın ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Esrarengiz olay! İş yeri sahibi ve genç kadın ölü bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da feci bir olay meydana geldi. Kentte kepengi kapalı iş yerinde biri kadın 2 kişi ölü bulundu. Vücutlarında yara izine rastlanmayan 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiği değerlendiriliyor

  • Adana Seyhan Tellidere Mahallesi'ndeki bir oto kilit tamiri iş yerinde iş yeri sahibi Ömer Can Çinçik (27) ile Rabia Sultan Mantı (25) ölü bulundu.
  • İki kişinin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
  • Vücutlarında yara izi bulunmayan iki kişinin egzoz gazından zehirlendiği değerlendiriliyor.

Adana’da oto kilit tamiri yapılan bir iş yerinde, iş yeri sahibi ile kimliği henüz belirlenemeyen genç kadın ölü bulundu.

İKİ GENÇ HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde bulunan bir oto kilit tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mesaiye gelen çalışanlar kepengi açarak içeri girdi. Çalışanlar, iş yeri sahibi Ömer Can Çinçik (27) dükkan içerisinde, Rabia Sultan Mantı'yı (25) ise içeride bulunan bir otomobilde hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Can Çinçik ile Rabia Sultan Mantı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının ardından iki kişinin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLK ŞÜPHE EGZOZ GAZI

Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirirken, iki kişinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Vücutlarında yara izine rastlanmayan 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

Türkiye'den tarihi imza! Orta Doğu'da tüm güç dengeleri değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim

Sivil polisler "Sapık" sanıp yardıma koştu, gerçek çok başka çıktı
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır'da başladı: Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı

Gazeteci Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor