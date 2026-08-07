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Yıllar sonra aynı şarkıyı bu kez çıplak sesiyle söyledi!

Yıllar sonra aynı şarkıyı bu kez çıplak sesiyle söyledi! Haber Videosunu İzle
Yıllar sonra aynı şarkıyı bu kez çıplak sesiyle söyledi!
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Göksel, evinin balkonunda kaydettiği videoda "Sen Orda Yoksun" şarkısını herhangi bir enstrüman kullanmadan seslendirdi. Sanatçı, performansını "Balkon kuşu" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

  • Göksel, evinin balkonunda 'Sen Orda Yoksun' şarkısını enstrüman ve mikrofon kullanmadan yalnızca sesiyle seslendirdi.
  • 'Sen Orda Yoksun' şarkısı, Göksel tarafından babası için yazıldı.
  • Göksel, şarkıyı babasının yokluğuna ve derin kırgınlığına ithafen kaleme aldığını açıkladı.

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Göksel, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Ünlü sanatçı, evinin balkonunda kaydettiği görüntülerde 2015 yılında yayımlanan "Sen Orda Yoksun" şarkısını yalnızca sesiyle yorumladı.

BALKONDAN GELEN SADE PERFORMANS

Paylaşımına "Balkon kuşu" notunu ekleyen Göksel, şarkıyı herhangi bir enstrüman ya da mikrofon kullanmadan seslendirdi. Sanatçının sade ve doğal yorumu, şarkının farklı bir atmosferde yeniden dinlenmesini sağladı.

ŞARKININ ARDINDAKİ DUYGU HERKESİ ETKİLEDİ

Öte yandan "Sen Orda Yoksun", geçtiğimiz günlerde şarkının yazılış hikâyesiyle de yeniden gündeme gelmişti. Göksel, verdiği bir röportajda parçayı babası için yazdığını açıklayarak, "İlişkilerimde babama benzeyen insanlara çekildim. Bu şarkı aslında onun yokluğuna ve bendeki o derin kırgınlığa yazılmıştı." ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçının yıllar önce kaleme aldığı şarkının ardındaki kişisel hikâye, parçaya farklı bir anlam kazandırmıştı. Göksel'in balkonunda seslendirdiği bu özel performans, şarkının yeniden hatırlanmasına vesile oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgjpr2bbhgy:

gerçek sanatçı nokta

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