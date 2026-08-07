TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), 13. Dijital Medya Çalıştayı'nı Iğdır’da gerçekleştiriyor. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, çalıştayda dijital medyanın geleceği ve internet gazeteciliğinin dönüşümünün masaya yatırıldığını söyledi.

TİGAD geleneksel hale getirdiği Dijital Medya Çalıştayı'nın 13.’sü Iğdır’da gerçekleştiriliyor. Organizasyonda Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 150 gazeteci, medya yöneticisi, akademisyen ve sektör temsilcisi ile dijital medyanın geleceği ve internet gazeteciliğinin dönüşümü kapsamlı şekilde ele alınacak.

ADALET BAKANI GÜRLEK DE KATILDI

Çalıştayın resmi açılışı Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in de katıldığı ve bir konuşma yaptığı çalıştayın açılış programında TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, protokol üyeleri konuşma yaptı.

BİR SONRAKİ ÇALIŞTAYIN ADRESİ "BURDUR"

Geçgel, "13. çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Sayın Bakanımız biraz sonra sizlerle sohbet edecektir. Dolayısıyla Sayın Bakanımız bize şeref verdi. Sayın Bakanım, bu 13. çalıştayımız. Ar-Ge faaliyetleri de yaptık. İlk çalıştayımızı da Sayın Bakanımın şehrinde yapmıştık. Yani çalıştaya Nevşehir'de başlamıştık. Son çalıştayımız, 12. çalıştayı Kırşehir'de yapmıştık 1,5 ay önce. Bugün Iğdır'dayız. Bundan sonra da Burdur'la devam edeceğiz inşallah. Müsaadenizle Sayın Bakanım, efendim sizi sahneye arz ediyorum." sözleriyle çalıştayın açılışını yaptı.

PANELLERLE ÖNEMLİ KONULAR KONUŞULACAK

Çalıştay kapsamında düzenlenecek panellerde; yapay zekânın haberciliğe etkileri, yeni nesil telif hakları, doğrulama gazeteciliği, dezenformasyonla mücadele, sosyal medya, televizyon haberciliği, ajans haberciliği ve yerel medyanın geleceği alanında uzman isimler tarafından değerlendirilecek.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haberler.com