Oltaya 78 kiloluk dev balık takıldı! Yanına yatınca boy farkına şoke oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 190 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında dev yayın balığı takıldı. Balığı kıyıya çıkarmakta güçlük çeken balıkçılar araçtan yardım alırken, Cihan Çelik'in balığın yanına uzanarak boyunu karşılaştırdığı anlar kameraya yansıdı.

DEV BALIK OLTAYA TAKILDI

Karasu ilçesine bağlı Tepetarla Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde balık tutan amatör balıkçılar, oltalarına takılan yayın balığının büyüklüğü karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Balıkçılar, yaklaşık 190 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığındaki yayın balığını sudan çıkarmayı başardı.

KIYIYA TAŞIMAK İÇİN ARAÇTAN YARDIM ALDILAR

Dev yayın balığını sudan çıkarmak kadar kıyıya taşımak da kolay olmadı. Cihan Çelik ve arkadaşları, balığı iple araçlarına bağlayarak taşımak zorunda kaldı.

Balığın gerçek boyutu ise Cihan Çelik'in yanına uzanmasıyla daha net ortaya çıktı. Çelik, yaklaşık 190 santimetrelik balığın yanında yere yatarak aralarındaki boy farkını karşılaştırdı.

SEVİNÇLERİ KAMERAYA YANSIDI

Cihan Çelik ve birlikte balık tuttuğu arkadaşları, yakaladıkları dev yayın balığının uzunluğu karşısında sevinçlerini gizleyemedi. Balıkçıların balığı inceledikleri ve büyüklüğüne verdikleri tepkiler kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı