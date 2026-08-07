Haberler

Oltaya 78 kiloluk dev balık takıldı! Yanına yatınca boy farkına şoke oldu

Oltaya 78 kiloluk dev balık takıldı! Yanına yatınca boy farkına şoke oldu Haber Videosunu İzle
Oltaya 78 kiloluk dev balık takıldı! Yanına yatınca boy farkına şoke oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 190 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında dev yayın balığı takıldı. Balığı kıyıya taşımak için araçtan yardım almak zorunda kalan Cihan Çelik, dev balığın yanına uzanarak boyunu karşılaştırırken, balıkçıların şaşkınlık ve sevinç dolu anları kameraya yansıdı.

  • Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Sakarya Nehri'nde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 190 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı takıldı.
  • Balıkçılar dev yayın balığını kıyıya taşımak için iple araçlarına bağlayarak araçtan yardım aldı.
  • Balıkçı Cihan Çelik, yaklaşık 190 santimetrelik balığın yanına yere uzanarak aralarındaki boy farkını karşılaştırdı ve bu anlar kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 190 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında dev yayın balığı takıldı. Balığı kıyıya çıkarmakta güçlük çeken balıkçılar araçtan yardım alırken, Cihan Çelik'in balığın yanına uzanarak boyunu karşılaştırdığı anlar kameraya yansıdı.

DEV BALIK OLTAYA TAKILDI

Karasu ilçesine bağlı Tepetarla Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde balık tutan amatör balıkçılar, oltalarına takılan yayın balığının büyüklüğü karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Balıkçılar, yaklaşık 190 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığındaki yayın balığını sudan çıkarmayı başardı.

KIYIYA TAŞIMAK İÇİN ARAÇTAN YARDIM ALDILAR

Dev yayın balığını sudan çıkarmak kadar kıyıya taşımak da kolay olmadı. Cihan Çelik ve arkadaşları, balığı iple araçlarına bağlayarak taşımak zorunda kaldı.

Balığın gerçek boyutu ise Cihan Çelik'in yanına uzanmasıyla daha net ortaya çıktı. Çelik, yaklaşık 190 santimetrelik balığın yanında yere yatarak aralarındaki boy farkını karşılaştırdı.

SEVİNÇLERİ KAMERAYA YANSIDI

Cihan Çelik ve birlikte balık tuttuğu arkadaşları, yakaladıkları dev yayın balığının uzunluğu karşısında sevinçlerini gizleyemedi. Balıkçıların balığı inceledikleri ve büyüklüğüne verdikleri tepkiler kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

Türkiye'den tarihi imza! Orta Doğu'da tüm güç dengeleri değişiyor
CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Sevgilisiyle bel altı mesajları ortaya çıkan başkan partiden atılıyor
Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı! Dernek resmen kapanıyor

Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı! Dernek resmen kapanıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNuri Aksu:

nesli tükenmekte bırakın yaşasın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Emir:

AVLANMAK BAZILARI İÇİN GÜZEL AMA BÖYLE SIRADAN OLMAYAN BALIKLARIN YAKANMAMASI LAZIM.BUNLAR ANAÇ BALIK SOYUNU KURUTMAYALIM.BAKANLIĞIN BU İŞLERE MÜDAHİL OLMASI LAZIM ETİKETLENİP BIRAKILSIN,YAKALAYAN AVCIYADA ÜCRET ÖDENSİN.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük

Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük
Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltında

Bu operasyon çok konuşulacak! Gözaltı listesinde sürpriz isimler
İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor?

Salah koca ülkeyi karıştırdı!

Galatasaray ve Trabzonspor'da oynayan Badou Ndiaye'nin yeni takımı şaşırttı

Nereden nereye! Yeni takımı şaşırttı
Trump'ın kripto serveti tehlikede

Trump'ın kripto serveti tehlikede
Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim

Sivil polisler "Sapık" sanıp yardıma koştu, gerçek çok başka çıktı
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu'ndan haber var

Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu'ndan haber var