'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün hasılatı inanılmaz: 6 günlük kazanç dudak uçuklatır

Sinema dünyası son yılların en çarpıcı finansal başarılarından birine tanıklık ediyor. 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün', vizyonunun ilk 6 gününde küresel ölçekte 1 milyar 155 milyon dolar hasılat elde etti. Yapım, bu başarıyla yapımcılarına inanılmaz bir kazanç sağladı.

TÜM ZAMANLARIN GİŞE REKORU

Tüm zamanların gişe rekorunu 2 milyar 923 milyon dolarla 2009 yapımı 'Avatar' elinde tutarken, 'Avatar'ın elde ettiği hasılatın günümüzdeki karşılığı ise 4 milyar 550 milyon dolar seviyesinde. 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün yakaladığı ivme, bu tahtın sarsılabileceğinin en büyük göstergesi oldu.

GÜNLÜK KÂRI İNANILMAZ

Yaklaşık 225 milyon dolar bütçeyle çekilen 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün, 6 gündeki brüt kârı sinema salonlarının payı çıktıktan sonra 352 milyon dolar. Ünlü yapım şirketleri Columbia Pictures, Marvel Studios ve Pascal Pictures, günde 59 milyon dolar kâr elde etti. Columbia Pictures, Marvel Studios ve Pascal Pictures ortaklığıyla çekilen film, yapımcılarına adeta para basıyor.