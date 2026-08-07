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Takla atıp metrelerce sürüklendi! Sürücünün son hamlesi filmleri aratmadı

Takla atıp metrelerce sürüklendi! Sürücünün son hamlesi filmleri aratmadı Haber Videosunu İzle
Takla atıp metrelerce sürüklendi! Sürücünün son hamlesi filmleri aratmadı
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Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce duvara çarptı, ardından takla atarak metrelerce sürüklendi. Ters dönen araçtan çıkmak için çabalayan sürücü, kazanın ardından kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı.

Kocaeli’de seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil önce yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araç, tavanı üzerinde metrelerce sürüklendi. Otomobilden kopan parçalar yola savrulurken araç bir süre sonra durabildi.

TERS DÖNEN ARAÇTAN ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Kazanın hemen ardından ise dikkat çeken anlar yaşandı. Tavanı üzerinde kalan otomobilin sürücüsü, aracın içerisinden çıkmak için harekete geçti.

Sürücü, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmaya çalışırken yaşananlar da kayda yansıdı. Bir süre çabalayan sürücü sonunda araçtan çıkmayı başardı.

KAZANIN TAMAMI KAMERADA

Kazayı arkadan gelen başka bir araçtaki kişiler kaydetti. Kayıtta otomobilin kontrolden çıkarak duvara çarpmasından takla atıp metrelerce sürüklenmesine ve sürücünün ters dönen araçtan çıkmasına kadar yaşananlar yer aldı.

Şiddetli kazanın ardından sürücünün kendi imkanlarıyla otomobilden çıkabilmesi dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Zamanı gelmeden hiç bir şey olmaz.

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

karşısında kameraya alan ahmaklara ne demeli

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