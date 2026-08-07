81 ilde düğmeye basıldı! Okullara 30 bin yeni güvenlik görevlisi

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılması için kapsamlı bir çalışma başlatılıyor. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda 30 bin yeni güvenlik görevlisinin okullarda istihdam edilmesi planlanıyor. İŞKUR üzerinden görevlendirilecek personele dedektörle arama yetkisi de verilecek.

30 BİN YENİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre hükümet, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir çalışma için harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda okullarda görevlendirilmek üzere 30 bin yeni güvenlik görevlisi istihdam edilecek.

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR üzerinden istihdam edilecek personelin görevlendirmelerini 81 il valiliği yapacak.

DEDEKTÖRLE ARAMA YETKİSİ VERİLECEK

Yeni sistem kapsamında okul girişlerinde görev yapacak güvenlik personeline dedektörle arama yetkisi de verilecek.

Görevliler, okul binalarına giriş ve çıkış yapan kişileri kontrol edecek. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde emniyet veya jandarma birimlerine anlık olarak bilgi aktaracak.

Güvenlik personeli aynı zamanda okul yönetimleri ile kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonun ilk halkasını oluşturacak.

AMAÇ OLASI SALDIRILARIN ÖNÜNE GEÇMEK

Uygulamayla okul ve çevrelerinde yaşanabilecek güvenlik risklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olayların ardından olası saldırıların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İçişleri Bakanlığı da daha önce 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle okul ve çevrelerinde risk analizine dayalı güvenlik planlaması yapılmasını istemişti.

Bakanlık ayrıca erken uyarı mekanizmalarının oluşturulması, okul yönetimleri ile kolluk kuvvetleri arasında hızlı bilgi paylaşımının sağlanması ve kamera sistemlerinin güçlendirilmesi yönünde talimat vermişti.

3 BAKANLIK BİRLİKTE HAREKET EDECEK

Yeni sistemin hayata geçirilmesinde üç bakanlık koordineli şekilde çalışacak.

Okullarda görevlendirilecek personelin güvenlik soruşturmalarını İçişleri Bakanlığı yürütecek. Personelin okullarda görev yapmaya uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirmeyi ise Milli Eğitim Bakanlığı gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da İŞKUR ve TYP üzerinden gerçekleştirilecek istihdam sürecinde görev alacak.

Kaynak: Haberler.com