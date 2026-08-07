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Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

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Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
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Ebru Şahin ile milli basketbolcu eşi Cedi Osman, Çeşme tatilleri sırasında görüntülendi. Yazın sıcak günlerini denizde geçiren çiftin samimi ve neşeli halleri dikkat çekerken, görüntüleri magazin dünyasında büyük beğeni ve etkileşim aldı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman, yaz tatillerini geçirmek için Çeşme'yi tercih etti. Yoğun tempolarına ara veren çift, sıcak havanın tadını denize girerek çıkardı.

Birlikte denize giren Şahin ve Osman, baş başa vakit geçirirken objektiflere yansıdı. Tatil boyunca rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.

DENİZDE KEYİFLİ ANLAR YAŞADILAR

Denizde birlikte vakit geçiren çiftin neşeli halleri kameralara yansırken, ikilinin birbirleriyle olan samimi tavırları da dikkatlerden kaçmadı. 

GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK BEĞENİ VE ETKİLEŞİM ALDI

Çiftin Çeşme tatilinden yansıyan görüntüleri magazin dünyasında büyük ilgi gördü. Denizde birlikte geçirdikleri anlar ve neşeli halleri büyük beğeni ve etkileşim aldı. 

Kaynak: Haberler.com
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