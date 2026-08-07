Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ebru Şahin ile Cedi Osman, yaz tatillerini geçirmek için Çeşme'yi tercih etti. Yoğun tempolarına ara veren çift, sıcak havanın tadını denize girerek çıkardı.

Birlikte denize giren Şahin ve Osman, baş başa vakit geçirirken objektiflere yansıdı. Tatil boyunca rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.

DENİZDE KEYİFLİ ANLAR YAŞADILAR

Denizde birlikte vakit geçiren çiftin neşeli halleri kameralara yansırken, ikilinin birbirleriyle olan samimi tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK BEĞENİ VE ETKİLEŞİM ALDI

Çiftin Çeşme tatilinden yansıyan görüntüleri magazin dünyasında büyük ilgi gördü. Denizde birlikte geçirdikleri anlar ve neşeli halleri büyük beğeni ve etkileşim aldı.

Kaynak: Haberler.com