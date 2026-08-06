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Galatasaray'dan 8 isim hakkında suç duyurusu

Galatasaray'dan 8 isim hakkında suç duyurusu
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Galatasaray, aralarında Fenerbahçe'nin eski yönetici Hulusi Belgü ve eski hakem Ahmet Çakar'ın da olduğu sosyal medyadaki 8 hesap hakkında suç duyurusunda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, hukuki haklarını kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

  • Galatasaray, sosyal medyada kulüp, yöneticiler, sporcular ve taraftarları hedef alan nefret söylemi içeren paylaşımlar nedeniyle 8 kişi ve hesap hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
  • Suç duyurusu yapılan hesaplar arasında X platformundaki @Nuribey45, @Ahmetercanlar, @gulesceguven, @HulusiBelgu, @ahmetcakar1, @mutluhan_suner, @ramilhesenovfb ve Instagram'daki @ondersusoglu yer alıyor.
  • Galatasaray, son on gün içinde yapılan suç duyurularının yalnızca bu 8 kişiyle sınırlı olduğunu ve başka bir suç duyurusu bulunmadığını açıkladı.

Galatasaray, resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada bazı hesaplar ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak; kulübümüzü, yöneticilerimizi, sporcularımızı ve milyonlarca taraftarımızı hedef alan, nefret söylemi içeren ve kamu düzenini bozabilecek nitelikte olduğu değerlendirilen açıklama ve meşru olmayan paylaşımlar hakkında hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam etmekteyiz.

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde, son on gün içerisinde aşağıdaki kişi ve sosyal medya hesapları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur:

X: @Nuribey45

X: @Ahmetercanlar

X: @gulesceguven

X: @HulusiBelgu

X: @ahmetcakar1

X: @mutluhan_suner

X: @ramilhesenovfb

Instagram: @ondersusoglu

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemle belirtmek isteriz ki, Galatasaray Spor Kulübü tarafından son on gün içerisinde yapılan suç duyuruları yalnızca yukarıda belirtilen kişilerle sınırlıdır. Bunun dışında kulübümüz tarafından yapılmış herhangi bir suç duyurusu bulunmamaktadır.

Galatasaray Spor Kulübü; kurumsal itibarını, mensuplarını ve taraftarlarını hedef alan hukuka aykırı fiiller karşısında, bundan sonra da hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdürecektir."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

Niye insanlar doğruları,yüzlerine vurulunca panikle,suçlarını kapatmak için böyle şeyler başvuruyorlar maalesef.Am gerçekler acıdır,küme düşecek olmak gerçektir

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Haber YorumlarıFenomenche Sanzeri:

Aziz yıldırım olmasa kimseyi şikayet edemez bunlar korkarlar hep cesurların arkasından gelir

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

Ondan değil Makarnacılarla Raks da nikah yenilediler... Yine okşatmışlar... bu sefer Yanaklarını değil ama ;)))

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