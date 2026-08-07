Icardi'den Galatasaray'a ret! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'ın sözleşmesini yenilemediği Mauro Icardi'nin takımdan ayrılış süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Arjantinli yıldız için Galatasaray'a yakışır bir ayrılık töreni düzenlemek istediklerini ve daveti Icardi'ye ilettiklerini açıklamıştı.

ICARDI'DEN DAVETE RET

Sabah'ta yer alan habere göre Mauro Icardi, Galatasaray yönetiminin ayrılık töreni davetine olumlu dönüş yapmadı. Tecrübeli golcünün, sarı-kırmızılı yönetimin kendisiyle yola devam etmeme kararı nedeniyle kırgın olduğu ve bu nedenle davete sıcak bakmadığı öne sürüldü.

DURSUN ÖZBEK DAVETİ AÇIKLAMIŞTI

Dursun Özbek, yaklaşık bir hafta önce Icardi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bize verdiği hizmetin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkon oyuncularımızdan biri. Bir ayrılık dönemi gelmiştir. Galatasaray'a yakışan ve kendisinin verdiği hizmetlerin de gündem oluşturacağı bir ayrılık seremonisi planladık. Kendisine de ilettik, cevabını bekliyorum."