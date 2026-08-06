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Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı

Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı
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Uganda Parlamentosu, ordunun Gazze'de oluşturulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü bünyesinde görev yapmasına onay verdi. Askerlerin sayısı ve takvim açıklanmazken, karar parlamentoda tartışmalara neden oldu. Muhalefet, Uganda ordusunun Gazze'de hangi tarafın yanında görev yapacağının belirsiz olduğunu savunurken, Türkiye’yi hedef alan küstah açıklamaları ile bilinen Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın geçmişteki İsrail yanlısı sözleri de yeniden gündeme geldi.

  • Uganda Parlamentosu, Uganda Halk Savunma Kuvvetlerinin (UPDF) Gazze'de kurulması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında görevlendirilmesine ilişkin önergeyi kabul etti.
  • Uganda'nın göndereceği askerlerin sayısı, görev kapsamı ve konuşlandırma takvimi açıklanmadı.
  • Muhalefet milletvekilleri, Uganda'nın misyona katılma gerekçesinin açıklanmasını talep etti.

Uganda Parlamentosu, Uganda Halk Savunma Kuvvetlerinin (UPDF) Gazze'de kurulması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında görevlendirilmesine ilişkin önergeyi kabul etti.

İsrail'in "dost ülkelerden" sınırlı sayıda askerin Gazze'ye girişini onayladığı belirtilirken, Uganda'nın göndereceği askerlerin sayısı, görev kapsamı ve konuşlandırma takvimi açıklanmadı.

"ORDUMUZ HANGİ TARAFTA SAVAŞACAK?" 

Parlamentonun 14. oturumunda kabul edilen önergeye ilişkin endişelerini dile getiren muhalefet milletvekilleri, Uganda'nın misyona katılma gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Milletvekili Hassan Kirumira, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Uganda açısından konuşlandırmanın "diplomatik kaygılara" yol açabileceğini belirterek, "Asıl soru, ordumuz hangi tarafta savaşacak?" dedi.

Savunma Bakanı Kiryowa Kiwanuka ise Uganda ordusunun, Somali dahil çeşitli ülkelerdeki barışı koruma görevlerinden edindiği deneyime işaret ederek konuşlandırmayı savundu.

Hassan Kirumira

"HRİSTİYAN OLDUĞUMUZ İÇİN İSRAİL'İN YANINDAYIZ" DEMİŞTİ

Muhalefet, Uganda Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu General Muhoozi Kainerugaba'nın İsrail yanlısı açıklamalarının, ordunun tarafsızlığına ilişkin soru işaretleri oluşturduğunu savundu.

Türkiye’yi hedef alan küstah açıklamaları ile bilinen General Kainerugaba, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı dönemde "Hristiyan olduğumuz için İsrail'in yanındayız." açıklamasını yapmış ve talep edilmesi halinde İsrail'i savunmak üzere asker göndermeye hazır olduklarını belirtmişti.

General Muhoozi Kainerugaba

KAINERUGABA, NETANYAHU'NUN AĞABEYİNİN HEYKELİNİ AÇMIŞTI

Uganda ile İsrail, 1994'te yeniden kurulan diplomatik ilişkilerinin ardından özellikle güvenlik ve askeri eğitim alanlarında işbirliğini geliştirdi.

Kainerugaba, 1 Ağustos'ta Entebbe Havalimanı'nda, 1976'daki İsrail baskınını yönetirken öldürülen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ağabeyi Yonatan Netanyahu'nun heykelini açmıştı.

"Cesaret ve fedakarlığını" anmak amacıyla dikilen heykel, baskında çok sayıda Uganda askerinin öldürülmesi ve operasyonun ülke egemenliğinin ihlali olarak görülmesi nedeniyle tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Adam normal degil kustah, Turkiye seni ucurur

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Haber Yorumlarıhsynaydgn7@gmail.com:

şimdiye kadar yaşadığı hayret zaten dünya lideri miz biliyor zamanı var

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Haber YorumlarıErtan Demirel:

Daha acik yerlerinizi yeni kapattiniz , önünüzde arkanizda yaprakla ,elinizde mizrakla geziyordunuz, simdi askermi olmus bu tamtamlar

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Haber YorumlarıErgün Erkuş:

BU ADAMA DEVRİMLE ÜLKE YÖNETİMİNİ VERME SÖZ VERİLMİŞTİR...

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