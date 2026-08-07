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Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın Haber Videosunu İzle
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
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Tatil için geldikleri Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde gece saatlerinde denize giren ve boğulan 2 gencin cenazesi, gözyaşları içinde teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında acılı babanın, "Ciğerimi yaktın babam" feryatları yürekleri dağladı.

  • Kayseri'den tatil için Antalya'ya gelen Muhammet Topçu (19) ve Uğur Kaan (20), Konyaaltı Sahili'nde boğularak hayatını kaybetti.
  • Dalgıçların araması sonucu Muhammet Topçu'nun cansız bedeni kıyıdan 10 metre, Uğur Kaan'ınki ise yaklaşık 25 metre açıkta 10 metre derinlikte bulundu.
  • Acılı baba, oğlunun tabutunu kendi elleriyle cenaze aracına taşıdıktan sonra dizlerinin üzerine çöküp gözyaşlarına boğuldu.

Kayseri'den tatil için Antalya'ya gelen Muhammet Topçu (19) ile Uğur Kaan (20), gece saatlerinde girdikleri Konyaaltı Sahili'nde boğularak hayatını kaybetti. Oğlunun tabutunu kendi elleriyle cenaze aracına taşıyan Muhammet Topçu'nun babasının feryadı yürek dağladı.

DENİZ SEFASI FACİA İLE BİTTİ

Dün akşam 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahili'nde meydana gelen olayda, Kayseri'den tatil amacıyla Antalya'ya gelen 3 arkadaş, akşam saatlerinde vakit geçirmek için Konyaaltı Sahili'ne gitti. 3 arkadaş bir süre sohbet ettikten sonra serinlemek için denize girdi. Gençlerden birisi kısa süre sonra sudan çıkarken, bir süre sonra Muhammet Topçu (19) ve Uğur Kaan'ın (20) suda kaybolduğunu fark etti. Arkadaşlarının farklı bir noktadan sudan çıkmış olabileceğini düşünün genç tüm aramalarına rağmen 2 arkadaşına ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENLER 25 METRE AÇIKTA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı bot ve dalgıçlar sevk edildi. Karada polis ekipleri, denizde ise dalgıçlar 2 gencin bulunması için çalışma başlattı. Dalgıçların suda yaptığı arama sonucu Muhammet Topçu'nun cansız bedeni kıyıdan 10 metre uzaklıkta ve Uğur Kaan'ın cansız bedeni ise yaklaşık 25 metre açıkta 10 metre derinlikte bulundu. Cansız bedenleri sudan çıkartılan 2 arkadaşın cenazeleri savcılık ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ACILI BABANIN SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Genç yaşta hayatını kaybeden Muhammet Topçu ve Uğur Kaan'ın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alındı. Gece saatlerinde çocuklarının ölüm haberini alan Muhammet Topçu'nun babası ve Uğur Kaan'ın yakınları Adli Tıp'a geldi. Bir hayli üzgün oldukları görülen Muhammet Topçu'nun babasını yakınları sakinleştirdi. 19 yaşında kaybettiği oğlunun tabutunu kendi elleri ile cenaze aracına yükleyen acılı baba bir süre sonra dizlerinin üzerine çökerek gözyaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı babanın, "Muhammet gitti, beni bıraktın gittin babam, ciğerimi yaktın babam" sözleri yürekleri dağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Allah sabir versin insallah.

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Haber YorumlarıŞaban Ateş:

Cenabı Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun cenanbı allah ailelerine sabırlar versin

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Amin kardesim. Zor. Baba olan daha iyi anlar... Allah rahmet eylesin.

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Haber YorumlarıSalih Darıcı:

Allah rahmet eylesin inşallah mekanı cennet olsun.Ailesine sabırlar versin.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yüzme bilmeyen denize girmesin levhaları asılmalı. Allah sabır versin. Çok zor

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