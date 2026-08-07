Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde oturan 39 yaşıdanki Nazım Zararcı'nın odasına giren annesi onu hareketsiz halde buldu. Annesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Zararcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

ANNESİ HAREKETSİZ HALDE BULDU

Olay, Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Eski Ereğli Yolu Caddesi'nde bulunan Yonca Apartmanı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Nazım Zararcı’nın odasına giren annesi, oğlunu yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Annesinin durumu hemen Yetkililere bildirmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, 39 yaşındaki Zararcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI

Olay yerinde inceleme yapan polis ve olay yeri inceleme ekipleri, Zararcı'nın vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izine rastlamadı. Yapılan ilk değerlendirmelerde hayatını kaybeden adamın alkol ve uyuşturucu madde kullandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Nazım Zararcı’nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın evde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla Otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı