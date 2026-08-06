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Bu adam daha ne yapsın? Nübel'den maç kazandıran performans

Bu adam daha ne yapsın? Nübel'den maç kazandıran performans
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Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel, Hradec Kralove karşısında yaptığı 8 kurtarışla galibiyetin mimarlarından oldu.

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel, gösterdiği üst düzey performansla siyah-beyazlı taraftarların övgüsünü toplamaya devam ediyor. Kritik mücadelelerde yaptığı geçit vermez kurtarışlarla kalesini gole kapatan tecrübeli eldiven, adeta dev bir duvar örerek takımının galibiyetlerinde başrol oynuyor.

RAKİPLERE GEÇİT VERMİYOR

Maç boyunca rakip hücumcuların net gol pozisyonlarında geçit vermeyen Alman kaleci, tam 8 kritik kurtarışa imza atarak kalesini gole kapattı. Çizgideki inanılmaz refleksleri ve ceza sahasına hakim duruşuyla rakip forvetleri çaresiz bırakan Nübel, siyah-beyazlı savunmaya büyük bir güven verdi.

TARAFTARLARDAN TAM NOT

Siyah-beyazlı formayla sergilediği başarılı grafik sonrası taraftarların sevgilisi haline gelen Alman kaleci, kalesinde devleştiği maçların ardından sosyal medyada ve tribünlerde büyük alkış topladı.

Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları5g82znc92j:

Sonunda iyi kaleciye sahip olabildik nihayet Nübel Kaleye Dübel oldu

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