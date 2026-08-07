Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Orta Doğu'da savaş ve çatışmaların arttığı bir dönemde bölgesel güvenlik açısından dikkat çeken bir adım attı.

Üç ülke arasında Mekke Anlaşması olarak adlandırılan ortak savunma anlaşması imzalandı. Anlaşma, askeri tehditlere karşı üç ülkenin ortak hareket etmesini ve tarafların toprak güvenliğini sağlamasını hedefliyor.

Anlaşmanın en dikkat çeken maddesi ise ittifak üyelerinden birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış kabul edilmesi oldu.

BİR ÜLKEYE SALDIRI ÜÇ ÜLKEYE YAPILMIŞ SAYILACAK

NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu'nun güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, anlaşmanın temelini ortak savunma anlayışı oluşturuyor.

İttifakın herhangi bir üyesine yapılacak saldırı, anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılacak. Böylece Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan askeri tehditler karşısında ortak irade ortaya koyacak.

Bu yönüyle anlaşma, NATO'nun bir üyeye yönelik silahlı saldırının tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngören 5. maddesine benzetiliyor.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜ, PAKİSTAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİ

Üçlü ittifak, taraf ülkelerin sahip olduğu farklı güç unsurları nedeniyle de önem taşıyor. Türkiye bölgedeki askeri kapasitesiyle, Suudi Arabistan bölgesel ve ekonomik ağırlığıyla, Pakistan ise nükleer kapasitesiyle öne çıkıyor.

Pakistan, nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke konumunda bulunuyor. Pakistan ile Suudi Arabistan 2025 yılında da ortak bir savunma paktı duyurmuş ve bu adım uluslararası alanda geniş yankı uyandırmıştı.

Türkiye'nin de dahil olduğu yeni yapı, üç ülkeyi aynı ortak savunma denkleminde bir araya getiriyor.

BÖLGESEL GERİLİMİN ORTASINDA GELDİ

Tarihi nitelikteki adım, Orta Doğu'daki askeri gerilimin yükseldiği bir dönemde atıldı. ABD ile İran arasındaki savaşın tırmanması Körfez ülkelerini de etkilerken, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz üzerinden yapılan deniz taşımacılığında aksamalar yaşandı.

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir güvenlik yapılanması oluşturulması uzun süredir konuşuluyordu. Mekke Anlaşması ile Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan askeri tehditlere karşı caydırıcılığı artırmayı ve üç ülkenin toprak güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

ERDOĞAN, MUHAMMED BİN SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak anlaşması kapsamında gittiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Mekke'de bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

ÜÇ ÜLKE AYLARDIR GÜNDEMDEYDİ

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın potansiyel bir stratejik ittifak kuracağı iddiaları aylardır bölgesel diplomasinin gündeminde bulunuyordu.

Bu süreçte Pakistan, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk girişimlerinde bulunurken Türkiye ise Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan müzakerelerde diplomatik rol üstlendi. Mekke Anlaşması ile üç ülke arasındaki ilişkiler ortak savunmayı da kapsayan yeni bir boyuta taşındı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ortak imza gelişmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İletişim Başkanlığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Resmi X hesabından paylaşılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı; "İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un nazik davetleri üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, 24 Sefer 1448, miladi 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı’na bir ziyarette bulunmuşlardır.

Veliaht Prens ve Başbakan Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud; Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı ile Mekke’deki Safa Sarayı’nda bir araya gelmiş, burada resmî görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler esnasında Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konular ele alınmıştır.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihî ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamışlardır.

Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."

Kaynak: Haberler.com