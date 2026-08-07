Arkadaşına yardım ederken dehşeti yaşadı: Korku dolu anlarını anlattı

Mersin'de tantuniciye ekmek teslimatı yapan arkadaşına yardım ettiği sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 21 yaşındaki Onur Yalçın Erciyas, tedavi gördüğü hastanede kaza anını anlattı.

EKMEK İNDİRİRKEN FACİAYI YAŞADI

Kaza, 6 gün önce merkez Mezitli ilçesi GMK Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırın çalışanı arkadaşına yardım etmek isteyen Onur Yalçın Erciyas'a (21), yol kenarında park halindeki aracın arka kısmında ekmek indirildiği sırada, aynı yönde seyreden, N.K. yönetimindeki 34 SA 2727 plakalı otomobil çarptı.

ARAÇLARIN ARASINA SIKIŞIP SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle Erciyas, araçlar arasında sıkışıp yola savruldu. İddiaya göre sürücü, yere düşen Erciyas'ın üzerinden geçerek bir süre daha ilerledi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Erciyas ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÜSTÜMDEN GEÇTİ, FRENE BASMADI"

Kazanın ardından 6 gündür hastanede tedavi gören Erciyas, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Erciyas, "Arkadaşıma ekmek indirmesinde yardım ediyordum. Aracın arkasından ekmek alıyordum. Bir anda arkadan araba geldi. Ne olduğunu bile anlayamadım. Araç çok hızlı vurdu, beni savurdu. Yere düştüm. Daha sonra araba üstümden geçti. Frene hiç basmadı. Hala kaçmaya çalışıyordu. Bir süre sonra ileride durdu. Ben de ambulansla hastaneye kaldırıldım" dedi.

"AYAKLARIMI HİSSETMİYORUM"

Kazada ağır yaralandığını belirten Erciyas, "Göğüs kemiğimin iki tarafı kırık. Kaşımın altındaki kemik, gözümün altı ve burnum kırık. Ayaklarımı hissetmiyorum. Ayaklarım kırıldı ve platin takıldı. Şikayetçiyim, sonuna kadar davamın arkasındayım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı