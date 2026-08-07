Yeni aldığı motosikletle kaza yapan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 22 yaşındaki Utku Keskin, satın aldığı motosikletle geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Motosikletin kontrolünü kaybederek önce yol kenarındaki toprak yığınına, ardından park halindeki hafif ticari araca çarpan Keskin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLETİ 2 SAAT ÖNCE SATIN ALMIŞTI

Kaza, saat 19.15 sıralarında Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Utku Keskin, aynı gün saat 17.00 sıralarında ikinci el bir motosiklet satın aldı.

Henüz plakası takılmayan motosikletiyle gezmeye çıkan Keskin, Kızılpınar ile Veliköy mahalleleri arasında seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ÖNCE TOPRAK YIĞININA, ARDINDAN PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte savrulan Keskin, ardından park halindeki 59 AFC 974 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Utku Keskin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Keskin’in hayatını kaybettiği kaza, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı