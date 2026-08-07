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Salah karşılamasına damga vuran görüntü! Görüşmedeki isim bomba

Salah karşılamasına damga vuran görüntü! Görüşmedeki isim bomba Haber Videosunu İzle
Salah karşılamasına damga vuran görüntü! Görüşmedeki isim bomba
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Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın Trabzon'a gelişinde kameralara yansıyan bir detay dikkat çekti. Arka planda görüntülü görüşme yapan kişinin ünlü türkücü İsmail Türüt olduğu görüldü.

Trabzonspor'un dünya yıldızı Mohamed Salah'ı karşıladığı anlarda dikkat çeken bir detay gündem oldu. Salah'ın basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada arka planda bir kişinin cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı görüldü.

ARKA PLANDAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Kameralara yansıyan görüntülerde telefondaki kişinin, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Türüt olduğu fark edildi. Bu ayrıntı, Salah'ın karşılanma görüntülerini izleyen futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

GÖRÜNTÜLER İLGİ GÖRDÜ

Salah'ın Trabzon'a gelişini kaydeden görüntülerde ortaya çıkan bu detay, futbolseverler arasında da konuşulan anlardan biri oldu. İsmail Türüt'ün görüntülü görüşmede yer alması, karşılamanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri olarak öne çıktı.

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