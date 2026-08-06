Haberler

14 ay sonra tahliye edilen Utku Caner Çaykara’yı cezaevi kapısında coşkulu kalabalık karşıladı

14 ay sonra tahliye edilen Utku Caner Çaykara’yı cezaevi kapısında coşkulu kalabalık karşıladı Haber Videosunu İzle
14 ay sonra tahliye edilen Utku Caner Çaykara’yı cezaevi kapısında coşkulu kalabalık karşıladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında Mayıs 2025’te tutuklanan ve 14 aydır cezaevinde bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında mahkemeden tahliye kararı çıktı. Saat 21.30 sıralarında Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden salıverilen Çaykara’yı, cezaevi kapısında ailesi, partililer ve belediye çalışanlarından oluşan coşkulu bir kalabalık karşıladı. Çaykara kalabalığı görünce duygusal anlar yaşadı.

  • Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, yaklaşık 14 ay tutuklu kaldıktan sonra Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edildi.
  • Çaykara, Mayıs 2025'te yürütülen Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutuklanmıştı ve tahliye kararını televizyondan öğrendi.
  • Çaykara'nın dosya kapsamındaki yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilecek.

Mayıs 2025'te yürütülen Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında mahkemeden tahliye kararı çıktı. Yaklaşık 14 aydır parmaklıklar arkasında bulunan Çaykara, saat 21.30 sıralarında Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden serbest bırakıldı.

CEZAEVİ KAPISINDA KALABALIK KARŞILAMA 

Cezaevi çıkışında Utku Caner Çaykara’yı ailesi, partililer, belediye çalışanları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. 

Tahliye anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, cezaevi önünü dolduran kalabalığın alkışlar ve sloganlar eşliğinde büyük coşku yaşadığı, Çaykara'nın yakınlarının ise gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal anlar geçirdiği görüldü.

TAHLİYE KARARINI TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ 

Kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa kısa bir konuşma yapan Utku Caner Çaykara, cezaevi sürecine ve geride bıraktığı isimlere değindi:

"14 ay oldu ailemizden, sevdiklerimizden ve Avcılar'dan uzak kaldık. Biz de tahliye kararını televizyondan öğrendik. Ardımızda başkanlarımızı, yardımcılarımızı bıraktık. En kısa zamanda onların da ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Yargılanma süreci devam ediyor. Bu süreçte yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Önce ailelerimizin yanına gidelim, sonrasında açıklamalar yaparız."

YARGILAMASI TUTUKSUZ DEVAM EDECEK 

Yaklaşık 14 aylık tutukluluk süresinin ardından özgürlüğüne ve ailesine kavuşan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın, dosya kapsamındaki yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilecek.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıErol Birol:

Bu adamın hayatından çalınan 14 ayın hesabını kim vericek?

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEla Bellia:

Haberi iyi oku daha masumluğu ispatlanmadı sadece yargılanırken hapiste olmayacak

yanıt17
yanıt18
Haber Yorumlarırecep özkan:

Sen

yanıt7
yanıt11
Haber Yorumlarımevlut cetin:

Hırsızlık arsızlık rüşvet alanların hesabı görülmesin mi

yanıt16
yanıt18
Haber YorumlarıMGk:

Artık eliniz ayağınız rahat durur umarım pişmanlık vardır

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Bu ülkede artık adalet siyaseti dizayn etmek için basınla beraber kullanılıyor. Sen suçsuz adamı, tutukla içeri at , basını kullan rezil et sonra bir suç at üstüne , sonra yattığına karşılık beraat değil, tahliye ver.. bizde bunları yedik öylemi..

yanıt13
yanıt9
Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Kaçak sarayda oturanlar neden rahat durmuyor peki?

yanıt14
yanıt11
Haber YorumlarıYılmaz Şirin:

Kaçak saray diyen arkadaş...kaçak derken kimden izinsiz yapılmış bu bina..binanın ruhsatını kim vermemiş....egemen bir devlet egemenlik sahası içinde olan topraklara istediği mülkü diker dikecektir de...kaçak köprüler kaçak hastaneler kaçak havaalanları yaptığı gibi??????????

yanıt11
yanıt10

Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı: Beni siz ihbar ettiniz, defolup git
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı

Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
Kavak Yelleri'nin Osman amcası Erol Aksoy'un son hali ortaya çıktı: O da bakımevinde yaşıyor

Kavak Yelleri'nin Osman Amca'sıydı: Son hali ortaya çıktı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi

Göç krizinde 'misilleme' tehdidi: Eğer pazar gününe kadar kalkmazsa...
Rus füzesi maç öncesi stadı vurdu: Ölü ve yaralılar var

Facianın eşiğinden dönüldü! Stadın çatısında koca bir delik açıldı

Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor

Casperlar için hesap vakti: Onlarca yıl hapisleri istendi