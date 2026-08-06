Haberler

9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi

9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi Haber Videosunu İzle
9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz, 5. hamileliğinin son günlerinde paylaştığı video ile takipçilerini endişelendirdi ve sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Eşi Dr. Tayyar Taylan Öz ile lüks yaşantılarını ve günlük hayatlarını paylaştıkları kanallarında sıkça gündem olan Özlem Öz, karnı burnunda şekilde evinin merdivenlerinden kayarak inmesiyle sosyal medyanın hedefine oturdu.

  • 9 aylık hamile fenomen Özlem Öz, evindeki mermer merdivenlerden sürünerek ve kayarak indiği bir video paylaştı.
  • Özlem Öz, hemşirelik mezunu olmasına rağmen hamileliğin 9. ayında yaptığı bu riskli hareketler nedeniyle sosyal medya kullanıcılarından sert eleştiriler aldı.
  • Özlem Lina Öz, 2023 yılında fenomenlere yönelik kara para ve mali suç soruşturmalarında yer almıştı.

Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Özlem Öz, 5. çocuğuna hamileliğinin son haftalarında paylaştığı riskli video nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

Eşi Dr. Tayyar Taylan Öz ile birlikte lüks yaşam tarzları, geniş aile yaşantıları ve yüksek bütçeli sosyal medya içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip olan fenomen, son paylaşımında adeta yürekleri ağza getirdi. Doğuma sayılı günler kala çekilen videoda, Özlem Öz’ün evindeki mermer merdivenlerden basamak basamak kayarak ve sürünerek alt kata indiği görüldü. Videonun devamında "Özlem hanım evden kaçtı arkadaşlar" notu eşliğinde hızlıca kapıya doğru koştuğu anlar yer aldı.

"HEMŞİRE OLMASINA RAĞMEN BU RİSKİ NASIL ALIR?" 

Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu olan ve asıl mesleği hemşirelik olan Özlem Öz’ün bu görüntülerine sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Hamileliğin 9. ayında yapılan bu tarz sarsıntılı hareketlerin erken doğumu tetikleyebileceği, plasenta ayrılmasına veya düşme riskine yol açabileceğini belirten takipçiler, paylaşımın altına binlerce eleştirel yorum yağdırdı. 

Kullanıcılar, "Tıklanma ve etkileşim uğruna hem kendi sağlığını hem de bebeğin hayatını riske atıyorsun" diyerek fenomene tepkilerini dile getirdi.

GEÇMİŞTE MALİ SORUŞTURMALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ 

1989 doğumlu olan ve sosyal medya içerik üreticiliğinin yanı sıra eşiyle birlikte güzellik ve e-ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren Özlem Lina Öz, 2023 yılında Türkiye gündemini sarsan fenomenlere yönelik kara para ve mali suç soruşturmalarında da yer almıştı. Çift hakkında o dönem adli süreçler başlatılmış ve mal varlıklarına ilişkin adımlar atılmıştı.

Beşinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Öz'ün, mesleki geçmişine rağmen böyle bir içerik çekmesi tartışmaları büyütürken, video kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum alarak viral oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıİclal İpek:

veee bu akılsızları izleyen takip eden zengin eden beyinler var bu ülkede :(

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

rezillik

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral Cıplak Cıplak:

para için yapmayacakları hiç bir şey yok

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıv5ysq624hg:

cahillik

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Odessa'da seferberlik gerilimi! Kadın götürülmek istenen adama sarılıp bırakmadı

Otomobilin kapısı açıldı, askeri gören kadın çığlık çığlığa kaldı
Kavak Yelleri'nin Osman amcası Erol Aksoy'un son hali ortaya çıktı: O da bakımevinde yaşıyor

Kavak Yelleri'nin Osman Amca'sıydı: Son hali ortaya çıktı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor

Casperlar için hesap vakti: Onlarca yıl hapisleri istendi
Mbappe ile Ester Exposito tatilde: Yakınlaştıkları anlar kamerada

Fena aşka geldiler!
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler