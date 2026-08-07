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Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak
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Bulgaristan'da 144 yıl sonra bir ilk yaşanacak. Euro'ya geçiş sürecinde uygulanan çift fiyat gösterme zorunluluğu 8 Ağustos 2026'da sona erecek. 9 Ağustos'tan itibaren ürün ve hizmetlerin fiyatları yalnızca Euro üzerinden gösterilecek, işletmeler ise leva karşılığını sadece bilgilendirme amacıyla kullanabilecek. Yetkililer, haksız fiyat artışları ve hatalı döviz çevrimlerine karşı denetimlerini sürdürecek.

  • Bulgaristan'da fiyatların hem leva hem de Euro cinsinden gösterilmesini zorunlu kılan çift fiyat uygulaması 8 Ağustos 2026 itibarıyla sona erecek ve 9 Ağustos'tan itibaren satıcılar fiyatları yalnızca Euro cinsinden gösterecek.
  • Bulgaristan, 144 yıl kullandığı levadan 1 Ocak 2026'da Euro'ya geçmişti ve resmi döviz kuru 1 Euro = 1,95583 leva olarak sabit kalmaya devam edecek.
  • Çift fiyat uygulaması sona erse de yetkililer haksız ticari uygulamaları, hatalı döviz çevrimlerini ve gerekçesiz fiyat artışlarını takip etmeye devam edecek.

Bulgaristan'da fiyatların hem leva hem de Euro cinsinden gösterilmesini zorunlu kılan dönem 8 Ağustos 2026 itibarıyla sona erecek. Böylece ülkenin Euro'ya geçiş sürecinde önemli bir aşama daha tamamlanacak.

Bulgaristan, 144 yıl boyunca kullandığı levadan 1 Ocak 2026 itibarıyla Euro'ya geçmiş, leva kullanımı tamamen sona ermişti. Çift fiyat gösterme uygulaması ise tüketicilerin yeni para birimine uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve döviz kuru geçişi sırasında haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla geçici olarak uygulanmıştı.

9 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN ETİKETLER DEĞİŞECEK

Yeni dönem 9 Ağustos'ta başlayacak. Bu tarihten itibaren satıcıların mal ve hizmetlere ilişkin satış ve ödeme fiyatlarını yalnızca Euro cinsinden göstermeleri gerekecek.

İşletmeler isterlerse ürünlerin leva cinsinden karşılığını da göstermeye devam edebilecek. Ancak leva üzerinden belirtilen tutar yalnızca bilgilendirme amacı taşıyacak. Euro tutarının tüketicinin ödemesi gereken resmi fiyat, leva değerinin ise yalnızca referans olduğu açıkça belirtilecek.

Her iki tutarı da göstermeyi tercih eden işletmelerin fiyatları doğru ve tüketicileri yanıltmayacak şekilde sunması gerekecek.

1 EURO 1,95583 LEVA

Tüketicilerin fiyatları karşılaştırırken kullanacağı resmi döviz kuru ise değişmeyecek. Sabit kur, 1 Euro = 1,95583 leva olarak uygulanmaya devam edecek.

Dönüştürülen fiyatlar Euro Kabul Yasası'nda belirlenen kurallara göre yuvarlanacak. Bu kapsamda tutarlar ikinci ondalık basamağa göre hesaplanacak ve dönüşüm sırasında tüketicilerin dezavantajlı duruma düşmemesi esas alınacak.

MENÜ VE FİYAT LİSTELERİ HEMEN DEĞİŞMEYECEK

Çift fiyat gösterme zorunluluğunun sona ermesi, işletmelerin ellerindeki tüm basılı materyalleri bir anda değiştirmelerini gerektirmeyecek.

Menüler, fiyat listeleri, kataloglar ve broşürler belirli koşullarda kullanılmaya devam edilebilecek. Bunun için Euro fiyatının ödenecek güncel tutar olduğunun açıkça belirtilmesi, leva karşılığının ise yalnızca referans amacı taşıması gerekecek.

FİYAT ARTIŞLARI TAKİP EDİLMEYE DEVAM EDECEK

Çift fiyat uygulaması sona erse de tüketicileri korumaya yönelik önlemler devam edecek. Yetkililer 8 Ağustos'tan sonra da haksız ticari uygulamaları, hatalı döviz çevrimlerini ve gerekçesiz fiyat artışlarını takip edecek.

Böylece Bulgaristan'da Euro'ya geçişin ardından uygulanan geçici çift fiyatlandırma dönemi tamamlanırken, alışverişlerde Euro tek resmi fiyat olarak öne çıkacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıÇilekeş Keş:

Dibimizde bizden daha gerideler ama paraları daha değerli

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıvedat cici:

bizim imanımız var

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yanıt2
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

parası değerli değil, parasını euro ya sabitledi. euro değerlenince bize göre değerli oldu. yoksa ne sanayisi var ne de başka birşeyi. bulgaristan iyi bir ülke olsa bizim çifte vatandaşlar çocuklarını burada okutmaz, hastasını burda doktora götürmez.

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumlarısade vatandaş:

Türkiye yüzyılına girenken bulgar levası yerli ve milli TL karşısında değeri çok düşüktü şimdi bizim paramızın elli altmış katı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

TL'nin değerli olması iktidarın işine gelmiyor, uluslar rekabet dünyası.

yanıt3
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