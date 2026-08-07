Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltında

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasının 3. dalgasında dikkat çeken isimler gözaltına alındı. Aydın Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı avukat Umut Yaşar da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

OPERASYONUN 3. DALGASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak yürüttüğü "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında operasyonların 3. dalgası gerçekleştirildi.

Ekipler, 7 Ağustos 2026 tarihinde İzmir, Aydın ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporlarında incelenen hesap hareketleri doğrultusunda 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

BÜLENT TEZCAN'IN KIZI VE DAMADI DA LİSTEDE

Operasyon kapsamında hakkında işlem başlatılan isimler arasında Aydın Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar da yer aldı.

Savcılığın açıkladığı şüpheli listesinde Ezgi Tezcan Yaşar ve Umut Yaşar'ın meslekleri avukat olarak belirtildi.

Başsavcılık, eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalandığını, 7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

SORUŞTURMA "RÜŞVET" VE "İRTİKAP" SUÇLAMALARIYLA SÜRÜYOR

Başsavcılık, soruşturma kapsamında elde edilen tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK tarafından hazırlanan raporlardaki hesap hareketlerinin birlikte değerlendirildiğini bildirdi.

Savcılık, söz konusu veriler sonucunda soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin "makul suç şüphesine" ulaşıldığını belirtti. Soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdüğü kaydedildi.

İLK OPERASYONDA BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın ilk operasyonunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal tutuklanmıştı. İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Kaynak: Haberler.com