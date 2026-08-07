Haberler

Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi

Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya yönetimi, Sebte’ye düzensiz göçmen akınının ardından İtalya’nın uyguladığı sınır kontrollerinin Pazar gününe kadar kaldırılmaması halinde misilleme yapılacağı uyarısında bulundu.

  • İspanya, İtalya'nın uyguladığı sınır kontrollerinin 9 Ağustos Pazar gününe kadar kaldırılmaması halinde İtalya'dan gelen yolculara yönelik misilleme yapacağını açıkladı.
  • İspanya, İtalya'nın Schengen anlaşmasını askıya alma kararını 'haksız, AB çıkarlarına aykırı ve ayrımcı' olarak nitelendirdi.
  • İtalya'nın düzensiz göçmen girişi sayısının İspanya'nın iki katı olduğu ve göçmenlerin çoğunun Sebte'yi terk ederek Fas'a döndüğü belirtildi.

İspanya yönetimi, Sebte'ye düzensiz göçmen akınının ardından İtalya'nın uyguladığı sınır kontrollerinin Pazar gününe kadar kaldırılmaması halinde misilleme yapılacağı uyarısında bulundu.

İspanya yönetimi, Kuzey Afrika'daki toprağı olan özerk il statüsündeki Sebte'ye Fas sınırından yaşanan göçmen akını nedeniyle ilişkilerin gerildiği İtalya'ya yönelik uyarı niteliğinde açıklama yaptı.

İSPANYA'DAN İTALYA'YA MİSİLLEME TEHDİDİ

Açıklamada, İtalya'nın İspanyol yerleşim bölgesine yaşanan kitlesel göçmen akını sonrasında uyguladığı sınır kontrollerinin Pazar gününe kadar kaldırılmaması halinde İtalya'dan gelen yolculara yönelik misilleme yapılacağı ifade edildi. 

İtalya'nın İspanya'dan gelenlere yönelik kontrolleri başlatma kararının "haksız, Avrupa Birliği'nin çıkarlarına aykırı ve İspanyol halkına karşı ayrımcı" olduğu belirtildi. 

"EĞER PAZAR GÜNÜNDEN ÖNCE KALDIRILMAZSA..."

Açıklamada, "Eğer 9 Ağustos Pazar gününden önce kontrol önlemleri kaldırılmazsa İspanya, vatandaşlarının çıkarlarını ve onurunu korumak için orantılı önlemler almak zorunda kalacaktır" denildi. 

İtalya'nın AB'nin serbest dolaşım sağlayan Schengen anlaşmasını askıya alma kararının, Sebte'ye giren göçmenlerin kontrol olmadan Schengen bölgesine giriş yapamayacakları için hiçbir gerçek temeli olmayan "asılsız argümanlara" dayandığı vurgulandı. 

Ayrıca, göçmenlerin çoğunun Sebte'yi terk ederek Fas'a döndüğü hatırlatıldı. İtalya'da son yıllarda en yüksek sayıda "düzensiz göçmen girişi" yaşandığı, bu rakamların İspanya'dakilerin 2 katı olduğu belirtildi.

KARA SINIRI OLMADIĞI HALDE BUNU YAPTI

İspanya ile kara sınırı olmayan İtalya, Sebte'ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin İtalya'ya geçmesini engelleme gerekçesiyle İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Türkiye'nin uyarılarını umursamıyorlar! Yine saldırdılar
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sevgilisiyle skandal mesajları çıkmıştı! CHP'li başkan tutuklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıugur karakaya:

Noldu anında sattılar birbirlerini gördünüz mü?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Edirne’de 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 9 ağır yaralı

Kara yolu savaş alanına döndü! Yaralıların durumu ağır
Klima dış ünitesinden elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü: 1 tutuklama

Küçük Miraç, komşularının evinde feci şekilde can verdi
Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular

Sırf çarşaflı diye kadına yaptıklarına bakın
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler