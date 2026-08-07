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Cumhurbaşkanına suikast timindeydi: FETÖ'cü hainin ablası da yakalandı

Cumhurbaşkanına suikast timindeydi: FETÖ'cü hainin ablası da yakalandı Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanına suikast timindeydi: FETÖ'cü hainin ablası da yakalandı
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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe, örgütsel haberleşme yöntemleriyle kardeşine maddi destek sağladığı ve kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla Muğla'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

  • 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
  • Ayşe Alanur Karatepe'nin, örgütsel haberleşme yöntemleriyle kardeşine maddi destek sağladığı, yiyecek ve sağlık ihtiyaçlarını karşıladığı, yurt dışına kaçış planları yaptığı ve uzun yıllar saklanmasına yardımcı olduğu iddia edildi.
  • Burkay Karatepe geçen hafta Afyonkarahisar'da yakalanmış, soruşturma kapsamında şüphelinin otel odası, aracı ve Eskişehir'deki ikamet adresinde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu.

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kaldığı otelde saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'ye, örgütsel yöntemlerle haberleşerek maddi destek sağladığı ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ablası Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

YILLARCA HAİN KARDEŞİNİ KOLLAMIŞ

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen FETÖ hükümlüsü ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'nin geçen hafta Afyonkarahisar'da yakalanmasının ardından soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında, Burkay Karatepe ile örgütsel yöntemlerle irtibat kurduğu, maddi destek sağladığı ve uzun yıllar saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen ablası Ayşe Alanur Karatepe hakkında işlem başlatıldı. 

KARDEŞİNİN YAKALANDIĞINI ÖĞRENİNCE...

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Başsavcı Necati Kayaközü'nün talimatıyla harekete geçen ekipler, kardeşinin yakalandığını öğrenmesinin ardından Muğla'ya geldiği belirlenen Ayşe Alanur Karatepe'yi, Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı otel odasında, kullandığı araçta ve Eskişehir'deki ikamet adresinde eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

YİYECEKTEN SAĞLIK İHTİYAÇLARINA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMIŞ

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Ayşe Alanur Karatepe'nin, örgütsel haberleşme yöntemleriyle kardeşiyle irtibat kurduğu, yiyecek temini, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, maddi destek sağlanması, yurt dışına kaçış planları ile ailesine bilgi ulaştırılması ve gizlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Yıldız:

SİLKELEMEK LAZIM

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