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Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı

Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
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Hamas, Türkiye ile Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, arabulucular ve ABD yönetimine İsrail'in ateşkes anlaşmasını başarısız kılmasını önlemek için acil harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

  • Hamas, Türkiye, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladı.
  • Hamas, arabulucular ve ABD yönetimine İsrail'in ateşkes anlaşmasını başarısız kılma ve saldırılarını sürdürme girişimlerini engellemek için acil ve etkili adımlar atma çağrısında bulundu.
  • Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu toplantı sonrası 8 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in sağlık tesislerini hedef alması ve sivil can kayıplarını uluslararası hukukun ağır ihlali olarak nitelendirdi.

Hamas, Türkiye ile Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

'ACİL HAREKETE GEÇİN' ÇAĞRISI

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, dün Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından ortak açıklamaya imza atan ülkeler, arabulucular ve ABD yönetimine, İsrail'in ateşkes anlaşmasını başarısız kılma, saldırılarını sürdürme ve anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeme girişimlerini engellemek için "acil ve etkili" adımlar atma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ortak bildiride İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü ihlallerin kınandığı, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çabaların sekteye uğratılmasına ve siyasi sürecin akamete uğrama riskine dikkat çekildiği belirtildi.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI ATEŞKES ANLAŞMASININ GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Ortak açıklamanın, İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve ihlallerin ateşkes anlaşmasının geleceğini tehdit ettiğini ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, Filistinli grupların anlaşmanın uygulanmasına yönelik çabalara "olumlu ve sorumlu" yaklaştığına işaret edildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA DA SESLENDİLER

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına imkan sağlayacak yol haritasına ilişkin tutumun "ulusal sorumluluk bilinciyle" ortaya konulduğu belirtilerek, İsrail'in ihlallerini durdurmasının ve anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, uluslararası topluma da İsrail'in anlaşmanın uygulanmasını geciktirmesine ve sahada yeni fiili durumlar oluşturmasına izin vermemeleri çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE DAHİL 8 ÜLKEDEN İSRAİL'E KARŞI ORTAK BİLDİRİ: AÇIK İHLALDİR, KABUL EDİLEMEZ

Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından dün Ürdün, Cezayir, Irak, Katar, Suudi Arabistan, Tunus, Somali, Filistin, Mısır, Fas, Endonezya, Malezya, Türkiye, Pakistan ve Arap Birliği Genel Sekreterliği ortak açıklama yayımlamıştı.

8 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'in özellikle sağlık tesislerini ve tıbbi altyapıyı hedef alması, sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıları ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu sivil can kayıplarının sürmesi "uluslararası hukukun ağır ihlali" olarak nitelendirilmişti.

Kaynak: AA
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMGk:

Bakmayın ekonomi falan filan bizim ve ordumuzun tek gündemi israil ile yapacağımız savaş hazırlıklar biti bitiyor

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıEkSeS YAV:

Bence tam tersi.. itrail ve (içimizdeki yandaşları dahil) düşmanlarımızın, TSK gücünü eritme faaliyetleri. Türkiye daima ve hertürlü savaşa hazırlıklı olması ve kalması gerekiyor! Bunu ezberledik.

yanıt14
yanıt6
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

bu gece de makarnayı fazla kaçırmış. halüsinasyonlar görmeye başladı yine :)

yanıt13
yanıt22
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

bu makarna ne mübarek bir şey biraz fazla yiyince insan kendini Süperman zannediyor:)))

yanıt18
yanıt14
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Çizgi filmlerden uzak dur gaza gelme

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıVatansever:

Vefa Biz gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarıyız Biz Türkler istersek yapamayacağımız hiçbir şey yoktur bizim icraatlerimizin yanına sizin hayalleriniz bile yaklaşamaz

yanıt0
yanıt2

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