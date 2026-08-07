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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin nedeni belli oldu! Ortadoğu'da yeni güç birliği kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin nedeni belli oldu! Ortadoğu'da yeni güç birliği kuruluyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürpriz bir çalışma ziyaretiyle Suudi Arabistan'a gitmesinin nedeni belli oldu. Cidde'de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma paktı imzalayacak. Suudi kaynaklar "Uzun zamandır görüşülüyordu, ABD-Irak savaşı bunu hızlandırdı" dedi.

  • Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Cidde'de cuma günü imzalanacak ortak bir savunma paktı kurmaya hazırlanıyor.
  • Üç ülke arasındaki stratejik ittifak, ABD-İran savaşının Körfez bölgesinde yarattığı gerilimin ardından ivme kazandı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü Cidde'ye giderek zirveye katılması bekleniyor.

Bölgesel güvenlik endişelerinin ve askeri gerilimlerin tırmandığı bir dönemde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarihi bir savunma paktına imza atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dönüm noktası niteliğindeki bu anlaşmayı resmileştirmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geliyor.

ABD-İRAN SAVAŞI SÜRECİ HIZLANDIRDI

Suudi Arabistan ordusu ve hükümetine yakın kaynakların AFP'ye verdiği bilgilere göre; üç ülke arasındaki ortak savunma anlaşmasının cuma günü Cidde'de imzalanması planlanıyor. Uzun süredir masada olan bu stratejik ittifakın, özellikle Körfez bölgesini içine çeken ABD-İran savaşının ardından ivme kazandığı belirtiliyor. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını derinden sarsan bu gerilim, bölgesel güvenlik iş birliğinin aciliyetini büyük ölçüde artırdı.

Sürece ilişkin isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, anlaşmanın uzun süredir görüşüldüğünü ancak bölgedeki son gelişmelerin süreci hızlandırdığını ifade etti. Suudi hükümetine yakın bir diğer kaynak da imza töreninin cuma günü gerçekleşeceğini teyit etti.

LİDERLERİN CİDDE BİR ARAYA GELECEK

Tarihi anlaşma için görüşmeler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde, Kızıldeniz kıyısındaki Cidde kentinde gerçekleştiriliyor. Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'den oluşan Pakistan heyeti, cumartesi gününe kadar sürecek ziyaretleri kapsamında perşembe günü Suudi Arabistan'a ulaştı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da cuma günü Cidde'ye giderek zirveye bizzat katılması bekleniyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, 6-8 Ağustos tarihlerini kapsayan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, ziyaretin Körfez'deki gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşse de taşıdığı önemin mevcut krizin ve kısa vadeli değerlendirmelerin çok ötesine geçtiğini vurguladı.

BÖLGESEL BARIŞ İÇİN ÜSTLENİLEN ROLLER

Üç ülkenin kuracağı bu stratejik ittifak, ülkelerin bölgedeki mevcut diplomatik girişimleriyle de destekleniyor. Zirveye taraf olan ülkelerden Türkiye, Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan bölgesel müzakerelerde aktif diplomatik rol üstleniyor. İslam dünyasında nükleer silaha sahip tek ülke konumundaki Pakistan ise ABD-İran savaşının sona erdirilmesi için arabuluculuk faaliyetleri yürütüyor. Anlaşmaya ev sahipliği yapan Suudi Arabistan da Ortadoğu ve Körfez güvenliğinin merkezinde yer alarak bu tarihi ittifakın kilit taşlarından birini oluşturuyor.

Suudi Arabistan ve Pakistan, daha önce 2025 yılında da ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarını duyurmuş ve Pakistan'ın nükleer gücü sebebiyle bu durum dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Türkiye'nin de denkleme katılmasıyla bu paktın, bölgesel dinamikleri ve güvenlik dengelerini derinden etkileyeceği öngörülüyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

ABD severlerden birşey çıkmaz

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Abd sevenler derneği hayırlı olsun

yanıt9
yanıt3
Haber YorumlarıAtilla ASİLTÜRK:

BOP nasıl ABD'nin bölgesel çıkarlarına hizmet eden bir projeyse, bu da aynı anlayışın ürünüdür. ABD hiçbir zaman başka ülkelerin geleceğini değil, yalnızca kendi çıkarlarını hesaplar. Türkiye ise kendi iradesini tam anlamıyla ortaya koyup siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmedikçe bu millet hak ettiği refah seviyesine asla ulaşamayacaktır.

yanıt3
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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Turk Devlet Buyuklerinin vardir bir bildigi..Lakin Turki Cumhuriyetlerle daha guzel olur..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEnes Bilen:

İsraile karşı kurulmayan pakt neden İsraile karşı savaşan Yemen'e karşı kurulur. Suudilerin zulmune riza gosterip Yemene yapilan ambargoya goz yumup amborgoyu delmeye ve zulme karsi savasan Yemenli yigitlere karsi neden pakt kurulur. Siz kimden yanasiniz? Zalim Suudi rejiminden mi, mazlum Yemen tarafinda misiniz?

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

olmz

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

içmişem shrapı sevmişem arabı:))

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıTrtrtrt Trtrtrt:

ırak savaşı mı.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
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