Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin nedeni belli oldu! Ortadoğu'da yeni güç birliği kuruluyor

Bölgesel güvenlik endişelerinin ve askeri gerilimlerin tırmandığı bir dönemde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarihi bir savunma paktına imza atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dönüm noktası niteliğindeki bu anlaşmayı resmileştirmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geliyor.

ABD-İRAN SAVAŞI SÜRECİ HIZLANDIRDI

Suudi Arabistan ordusu ve hükümetine yakın kaynakların AFP'ye verdiği bilgilere göre; üç ülke arasındaki ortak savunma anlaşmasının cuma günü Cidde'de imzalanması planlanıyor. Uzun süredir masada olan bu stratejik ittifakın, özellikle Körfez bölgesini içine çeken ABD-İran savaşının ardından ivme kazandığı belirtiliyor. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını derinden sarsan bu gerilim, bölgesel güvenlik iş birliğinin aciliyetini büyük ölçüde artırdı.

Sürece ilişkin isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, anlaşmanın uzun süredir görüşüldüğünü ancak bölgedeki son gelişmelerin süreci hızlandırdığını ifade etti. Suudi hükümetine yakın bir diğer kaynak da imza töreninin cuma günü gerçekleşeceğini teyit etti.

LİDERLERİN CİDDE BİR ARAYA GELECEK

Tarihi anlaşma için görüşmeler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde, Kızıldeniz kıyısındaki Cidde kentinde gerçekleştiriliyor. Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'den oluşan Pakistan heyeti, cumartesi gününe kadar sürecek ziyaretleri kapsamında perşembe günü Suudi Arabistan'a ulaştı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da cuma günü Cidde'ye giderek zirveye bizzat katılması bekleniyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, 6-8 Ağustos tarihlerini kapsayan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, ziyaretin Körfez'deki gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşse de taşıdığı önemin mevcut krizin ve kısa vadeli değerlendirmelerin çok ötesine geçtiğini vurguladı.

BÖLGESEL BARIŞ İÇİN ÜSTLENİLEN ROLLER

Üç ülkenin kuracağı bu stratejik ittifak, ülkelerin bölgedeki mevcut diplomatik girişimleriyle de destekleniyor. Zirveye taraf olan ülkelerden Türkiye, Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan bölgesel müzakerelerde aktif diplomatik rol üstleniyor. İslam dünyasında nükleer silaha sahip tek ülke konumundaki Pakistan ise ABD-İran savaşının sona erdirilmesi için arabuluculuk faaliyetleri yürütüyor. Anlaşmaya ev sahipliği yapan Suudi Arabistan da Ortadoğu ve Körfez güvenliğinin merkezinde yer alarak bu tarihi ittifakın kilit taşlarından birini oluşturuyor.

Suudi Arabistan ve Pakistan, daha önce 2025 yılında da ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarını duyurmuş ve Pakistan'ın nükleer gücü sebebiyle bu durum dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Türkiye'nin de denkleme katılmasıyla bu paktın, bölgesel dinamikleri ve güvenlik dengelerini derinden etkileyeceği öngörülüyor.