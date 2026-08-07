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Ünlü oyuncu iş mi değiştiriyor? Şaşırtan paylaşım

Ünlü oyuncu iş mi değiştiriyor? Şaşırtan paylaşım
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Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın kamera arkasından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Profesyonel film kamerasının başına geçen oyuncu, setten eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayça Ayşin Turan, "Muhtemel Aşk" dizisinin setinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, bu kez kamera önünde değil, kamera arkasında yer aldığı anları takipçileriyle paylaştı.

Profesyonel film kamerasının arkasına geçen Turan, paylaştığı fotoğrafa "@ekoofficial'ın yakınlarını çekiyorumdur... İşimizin başındayız" notunu düştü.

Turan’ın bu esprili paylaşımı, Ekin Koç’un yakın sahnelerini çektiğine yönelik eğlenceli bir gönderme olarak yorumlandı. Kamera arkasındaki bu anlar, dizinin setinden samimi bir kare olarak yansıdı.

Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç, daha önce de "Vicdansız" dizisinde başrolleri paylaşmıştı. İkilinin yeniden aynı projede buluşması, izleyiciler tarafından da merakla takip ediliyor.

Kaynak: Haberler.com
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