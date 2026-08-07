Bakan Gürlek duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), geleneksel hale getirdiği Dijital Medya Çalıştayı’nın 13’üncüsünü bu yıl 06–10 Ağustos 2026 tarihleri arasında Iğdır’da gerçekleştiriyor. Organizasyonda, dijital medyanın geleceği ve internet gazeteciliğinin dönüşümü kapsamlı şekilde ele alınıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un da katıldığı çalıştayda Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 150 gazeteci, medya yöneticisi, akademisyen ve sektör temsilcisi bir araya geldi.

"TÜRKİYE GAZETECİLER BİRLİĞİ" KURULMASI İÇİN BAKANDAN DESTEK

Çalıştaya katılan gazetecilerle sohbet eden Bakan Gürlek, “Terörsüz Türkiye” süreci için basın mensuplarından destek istedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakan Gürlek, TİGAD öncülüğünde “Türkiye Gazeteciler Birliği” kurulması için başlatılan çalışmalara her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ GELİYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuşmasında, internet basınının bir güç olduğunu belirterek, ekim ayında sosyal medya düzenlemesi yapılacağını kaydetti.

Sosyal medyadaki dezenformasyona da dikkat çeken Gürlek, TİGAD’ın dezenformasyona karşı önemli çalışmalar yaptığını vurguladı.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haberler.com