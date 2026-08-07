İntihar notu ekipleri harekete geçirdi, 1 milyar liralık mal varlığı hareketliliği tespit edildi

Elazığ’da tefecilere borçlandığı için canına kıyan bir kişinin geride bıraktığı mektup, dev bir suç ağını ortaya çıkardı. Mektuptan yola çıkan polisin düzenlediği operasyonda 1 milyar liralık mal varlığı hareketliliği tespit edilirken, gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

HER ŞEY BİR MEKTUPLA BAŞLADI

Olay, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmayla aydınlatıldı. Tefecilerin ağına düşerek yaşamına son veren mağdurun bıraktığı mektubu ihbar kabul eden ekipler, şüphelileri mercek altına aldı.

FAİZLE BORÇ VERDİLER

Yapılan detaylı incelemelerde, şüphelilerin çek kırmak suretiyle tefecilik yaptıkları ve ağlarına düşürdükleri kişilere yüksek faizle borç para verdikleri belirlendi. Alacaklarını tahsil etmek için mağdur kişilerin lüks araçlarını ve gayrimenkullerini üzerlerine geçiren çetenin, izlerini kaybettirmek ve suçu gizlemek amacıyla üçüncü şahısları da devreye soktuğu saptandı.

1 MİLYAR TL'LİK HESAP HAREKETLİLİĞİ

Ekiplerin derinleştirdiği soruşturmada, tefecilik suçuna konu yaklaşık 1 milyar TL değerinde araç, para ve gayrimenkul hareketliliği tespit edildi. Düğmeye basan polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan tutuklanan şüphelilerin kişisel ve şirket banka hesapları ile tefecilik faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen tüm taşınmazlara mahkeme kararıyla el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı