Haberler

İki kardeşi diri diri yiyen ayı, kalabalık tarafından katledildi

İki kardeşi diri diri yiyen ayı, kalabalık tarafından katledildi Haber Videosunu İzle
İki kardeşi diri diri yiyen ayı, kalabalık tarafından katledildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde iki kardeşin hayatını kaybettiği ayı saldırısının ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bölgede toplanan kalabalığın ayıya sopalarla müdahale ettiği görülürken, hayvanın öldürüldüğü iddiası henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

  • Hindistan'ın Chhattisgarh eyaleti Kanker bölgesinde bir ayı saldırısında kardeş olan Chamrin Jurri (40) ve Halalkhor Jurri (38) hayatını kaybetti, kız kardeşleri Khorin Bai ağır yaralandı.
  • Kanker ve Dhamtari bölgelerindeki ayrı ayı saldırılarında toplam dört kişi öldü ve üç kişi ağır yaralandı.
  • Saldırının ardından kalabalık, sopalarla ayıya müdahale etti; ayının öldürüldüğüne dair görüntüler dolaşıma girse de bu bilgi resmi olarak doğrulanmadı.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde iki kardeşin hayatını kaybettiği ayı saldırısının ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Kanker bölgesinde yaşanan olayın ardından bölgedeki kalabalığın ayıya müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Chhattisgarh eyaletinin Kanker bölgesinde meydana gelen olayda ayı, tarla yakınlarında bulunan kişilere saldırdı. Dış basında yer alan haberlere göre saldırıda kardeş olan Chamrin Jurri (40) ile Halalkhor Jurri (38) hayatını kaybetti. Kardeşlerini kurtarmaya çalışan küçük kız kardeşleri Khorin Bai'nin de ağır yaralandığı bildirildi.

New Indian Express, Kanker ve Dhamtari bölgelerinde meydana gelen ayrı ayı saldırılarında toplam dört kişinin hayatını kaybettiğini ve üç kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

SALDIRININ ARDINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İki kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından kaydedilen yeni görüntülerde çok sayıda kişinin ayının bulunduğu bölgede toplandığı görülüyor.

Kalabalığın ellerindeki sopalarla hayvana müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerinde büyük hareketlilik yaşandığı görülüyor.

Ayının bu müdahale sonucunda öldüğüne ilişkin görüntüler dolaşıma girse de, hayvanın öldürüldüğünü doğrulayan resmi açıklamaya veya güvenilir dış basın kaynağına şu aşamada ulaşılamadı.

YETKİLİLER BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

Saldırının ardından bölgede yaşayanlar orman yetkililerinin müdahalesinin geciktiğini savunarak tepki gösterdi. Times of India da bölge sakinlerinin olayın ardından Orman Müdürlüğüne yönelik tepkilerini haberleştirdi.

Yetkililer ise bölgede yeni saldırıların yaşanmaması amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: Haberler.com
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ayıya kızmamak gerekir ayı rızkını yemiş.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWaterman Waterman:

Bırakın şu saçma rızık meselesini faydalı ve zararsiz, zavallı hayvanlar öleceğine tehlikeli hayvanlar ölmesi daha mantıklı ve doğru değilmi arkadaşım?

yanıt4
yanıt5
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Waterman Waterman: Ayı yemekte ayrım yapmaz ki bu insan buna saldırmayım demez. hareket eden canlıyı avı olarak görür saldırır. Ayı olan bölgede daha temkinli olmak gerekir.

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıÜnsal Erol:

Ne yapacaklar idi madalyami taksınlar

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıI. Borrel:

Vay ayı vah

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavak Yelleri'nin Osman amcası Erol Aksoy'un son hali ortaya çıktı: O da bakımevinde yaşıyor

Kavak Yelleri'nin Osman Amca'sıydı: Son hali ortaya çıktı

Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı

Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış

Rüşveti veren kişi, Fatma başkanı ateşe attı! İşte ilk sözleri

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor

Casperlar için hesap vakti: Onlarca yıl hapisleri istendi
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor