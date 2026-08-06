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Real Madrid'de Vinicius Junior'un sözleşmesi yenilendi

Real Madrid'de Vinicius Junior'un sözleşmesi yenilendi
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Real Madrid, Vinicius Junior'un sözleşmesinin 2032 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İspanyol devi Real Madrid, geleceği uzun süredir merakla beklenen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Vinicius Junior ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 

BREZİLYALI OYUNCU İLE 6 YILLIK İMZA 

26 yaşındaki Brezilyalı yıldız, kulüple 6 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Yeni anlaşmayla birlikte Vinicius Junior, Real Madrid'den yıllık yaklaşık 24 milyon Euro kazanacak. Kulüp, anlaşmanın ardından resmi duyurusunu da yaptı.

REAL MADRID KARİYERİ

Transfer olduğu günden bu yana Real Madrid formasıyla toplamda 375 maça çıkan Vinicius Junior, bu maçlarda 128 gol kaydetti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFurkan Özbek:

Salah 20 milyon euro yıllık kazanacak Trabzon dan real maddi te oynayan vini 24 milyon euro kazanacak helal olsun Trabzona real madrid seviyesine çıktı bravo

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Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

buda bitti

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