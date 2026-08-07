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Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim

Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim Haber Videosunu İzle
Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim
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Gece saatlerinde sokakta eşiyle video çeken bir kadın, yanındaki kişiyi şüpheli sanıp kontrole gelen sivil polisin görüntülerini paylaştı. Polisin "Abim bir sıkıntı mı var?" sorusuna kadının kocası "Karım benim" yanıtını verdi.

Gece saatlerinde eşiyle sokakta içerik üreten ve video çeken bir kadın, çevrede devriye görevini yürüten sivil polisin dikkatini çekti. Yanındaki kişiyi kadını rahatsız eden veya şüpheli bir durum içerisinde olan biri sanan sivil polisler, vakit kaybetmeden durumu kontrol etmek için çiftin yanına yanaştı.

"ABİM BİR SIKINTI MI VAR?"

Ortamı emniyete almak için yaklaşan sivil polisin "Abim, bir sıkıntı mı var?" sorusu üzerine duruma müdahale eden koca, "Karım benim" yanıtını vererek yanlış anlaşılmayı anında düzeltti.

"YANLIŞ ANLAMA MEMURUM"

Eşlerin birlikte huzurla video çektiğini anlayan sivil polis memuru ise nazik ve duyarlı yaklaşımını bozmayarak, "Yanlış anlama memurum, öyle görünce sorayım dedim" diyerek olay yerinden ayrıldı. Kadının bu anları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUgurcan Koyuncu Koyuncu:

Haber değeri nedir??

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Haber YorumlarıEksi Sozluk:

geçenlerde marketten gazete alırken arkadan bir kadın "beyefendi sıra benim" dedi, ben de "kusura bakmayın abla, görmedim" diyerek arkaya geçtim, keşke onu da haber yapsaydınız. Marketten güvenlik kamerası görüntülerini de alırdım sizin için..

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Haber Yorumlarıhsyneknc56:

bence kadın güzeldi iş düşermi diye durdu

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