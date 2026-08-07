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Manchester United resmen açıkladı: İşte Altay Bayındır'ın yeni takımı

Manchester United resmen açıkladı: İşte Altay Bayındır'ın yeni takımı
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Manchester United, 28 yaşındaki milli kaleci Altay Bayındır'ın sezon sonuna kadar Celta Vigo'ya kiralandığını açıkladı. İspanyol ekibi de transferi, "Vigo'dan selamlar, Türk kardeşlerim" mesajıyla duyurdu.

  • Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır'ın sezon sonuna kadar LaLiga ekibi Celta Vigo'ya kiralandığını resmen açıkladı.
  • Altay Bayındır, Manchester United kariyerinde toplam 17 resmi karşılaşmada görev yaptı ve geride kalan sezonda 6 maçta süre aldı.
  • Altay Bayındır, 2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu ve İngiliz ekibiyle FA Cup şampiyonluğu yaşadı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır'ın takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. İngiliz ekibi, Altay'ın sezon sonuna kadar LaLiga temsilcisi Celta Vigo'ya kiralandığını duyurdu.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Altay'ın LaLiga ekibi Celta Vigo'ya sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaşma sağlandı. Kulüpteki herkes, Altay'a başarılar diliyor" denildi.

CELTA VIGO'DAN "TÜRK KARDEŞLERİM" MESAJI

Celta Vigo da yaptığı açıklamayla Altay Bayındır transferini duyurdu. İspanyol ekibinin açıklamasında, "Altay Bayındır, Celta Vigo'nun yeni oyuncusu. Türk kaleci, kiralık olarak takıma katılıyor" ifadeleri kullanıldı. Celta Vigo, bir başka paylaşımında ise "Vigo'dan selamlar, Türk kardeşlerim" mesajına yer verdi.

GERİDE KALAN SEZONDA 6 MAÇTA OYNADI

Üç sezondur Manchester United forması giyen Altay Bayındır, geride kalan sezonda 6 karşılaşmada süre aldı. Milli kaleci, Manchester United kariyerinde bugüne kadar toplam 17 resmi karşılaşmada görev yaptı.

MANCHESTER UNITED'DA 3 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Altay Bayındır, İngiliz ekibiyle çıktığı 17 resmi karşılaşmada kalesinde 31 gol gördü. 28 yaşındaki kaleci, 3 mücadelede ise rakiplerine gol izni vermeyerek kalesini gole kapatmayı başardı.

FENERBAHÇE'DEN MANCHESTER UNITED'A TRANSFER OLMUŞTU

Altay Bayındır, 2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu. Milli kaleci, Manchester United formasıyla FA Cup şampiyonluğu da yaşadı.

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