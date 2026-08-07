BM'nin Kıbrıs'ı mayınlardan arındırma önerisini Rum tarafı reddetti

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs için ortaya koyduğu taraflar arasında tesis edilmek istenilen güven artırıcı önlemlere dikkati çekti.

Erhürman, bunların arasında yeni geçiş kapıları, ara bölgenin mayınlardan arındırılması, düzensiz göçle ortak mücadele, doğal afetlerde kriz yönetimi, gençlerin spor faaliyetleri, karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği vatandaşlığı sorunu ile sivil toplum mekanizmasının bulunduğunu anlattı.

"KIBRIS'I MAYINLARDAN ARINDIRMA ÖNERİSİNİ RUM TARAFI REDDETTİ"

Kıbrıs'taki tartışmaların genellikle açılması istenilen yeni sınır kapılarına yoğunlaştığına, sadece bu konuda değil başka meselelerde de anlaşmazlıklar olduğuna işaret eden Erhürman, şunları söyledi: "(Kıbrıs'ın) Mayınların temizlenmesini biz kabul ettik, Rum tarafı reddetti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ara bölgeden başlanarak Kıbrıs'ın mayınlardan arındırılmasını önerdi. Türk tarafı, bu öneriyi kabul etti ancak Rum Lider Nikos Hristodulidis öneriyi reddetti."

Erhürman, mayınlardan arındırılmış bir Kıbrıs hedefinin yıllardır BM raporlarında yer aldığını hatırlattı.

"YENİ GEÇİŞ KAPILARI KONUSUNDA MÜZAKERE YÜRÜTÜLÜYOR"

Programda, Haspolat, Akıncılar ve Kiracıköy-Eğlence bağlantısını içeren yeni sınır kapıları konusunda görüşmelerin sürdüğünü hatırlatan Erhürman, "Yeni geçiş kapıları konusunda müzakere yürütülüyor. Müzakereler, BM haritası üzerinden uzun süredir devam ediyor." ifadesini kullandı.

Erhürman, sürecin kamuoyuna yansıtıldığından daha da fazla öneri içerdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha önce (Kiracıköy-Eğlence geçiş noktası için) 'Kuzeyden geçecek yolu biz yaparız' önerisini masaya koydu. Bu öneriyi, Rum tarafı kabul etmedi. Ardından Avrupa Birliği finansmanıyla güneyden alternatif bir güzergah oluşturulması önerildi, Rum tarafı bunu da reddetti. Bilahare yolun kuzeyden geçmesi durumunda güzergah üzerinde bulunan Rumların 1974 öncesine ait mülklerinin nasıl tazmin edileceğini sorgulayan Rum tarafına, Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla kamulaştırma bedellerinin karşılanabileceği belirtildi. Bu öneri de (Rum tarafınca) reddedildi."

Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin ortaya koyduğu güven artırıcı önlemlerin bütüncül şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

ÜSTEL-FİDAN GÖRÜŞMESİ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Dışişleri Bakanı Hakanı Fidan'ın Türkiye'de yaptığı görüşmeyle ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin soru üzerine Erhürman, "Türkiye ile temasları, günlük siyasi polemiklerin konusu yapmamak gerekir." dedi.

Erhürman, Ankara ile yürütülen görüşmelerin, Kıbrıs meselesi, bölgesel güvenlik ve stratejik gelişmeler çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, özellikle Türkiye ile temasların iç politikaya yönelik mesaj üretme zemini olarak görülmesinin doğru olmadığına işaret etti.

Kaynak: Haberler.com