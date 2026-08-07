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Galatasaray ve Trabzonspor'da oynayan Badou Ndiaye'nin yeni takımı şaşırttı

Galatasaray ve Trabzonspor'da oynayan Badou Ndiaye'nin yeni takımı şaşırttı
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Son olarak Gaziantep FK forması giyen Badou Ndiaye'nin yeni adresi belli oldu. Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu 7 farklı takımda forma giyen 35 yaşındaki Senegalli futbolcu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi Mağusa Türk Gücü ile sözleşme imzaladı.

Türkiye'de daha önce 7 farklı takımın formasını giyen Badou Ndiaye, kariyerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam etme kararı aldı. Son olarak Gaziantep FK'da görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, Mağusa Türk Gücü ile anlaşmaya vardı.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da terleten Senegalli futbolcu, Mağusa Türk Gücü ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Ndiaye transferini yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.

"BADOU NDIAYE, MAĞUSA TÜRK GÜCÜ'NDE"

Mağusa Türk Gücü, 35 yaşındaki futbolcunun transferini şu ifadelerle açıkladı:

"Resmî imzalar atıldı.

Badou Ndiaye, Mağusa Türk Gücü'nde.

Hoş geldin!"

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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