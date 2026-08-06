Beşiktaş gol yemeyi unuttu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralove takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı.

BEŞİKTAŞ GOL YEMİYOR

Beşiktaş, bu sezon oynadığı üçüncü resmi maçını da gol yemeden tamamladı. Midtjylland ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçlarında kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, 1-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle sona eren karşılaşmaların ardından bir üst tura yükseldi.

EMİRHAN'DAN KRİTİK MÜDAHALE

Hradec Kralove karşısında kalesinde ciddi tehlikeler yaşayan Beşiktaş, ilk yarıda Emirhan Topçu'nun kritik müdahalesi ve kaleci Nübel'in önemli kurtarışlarıyla rakibinin gol sevincine izin vermedi.