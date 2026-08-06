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Beşiktaş gol yemeyi unuttu

Beşiktaş gol yemeyi unuttu
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralove takımını 1-0 yendi. Bu sezon oynadığı üçüncü resmi maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda kalesini gole kapattı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralove takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı.

BEŞİKTAŞ GOL YEMİYOR

Beşiktaş, bu sezon oynadığı üçüncü resmi maçını da gol yemeden tamamladı. Midtjylland ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçlarında kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, 1-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle sona eren karşılaşmaların ardından bir üst tura yükseldi.

EMİRHAN'DAN KRİTİK MÜDAHALE

Hradec Kralove karşısında kalesinde ciddi tehlikeler yaşayan Beşiktaş, ilk yarıda Emirhan Topçu'nun kritik müdahalesi ve kaleci Nübel'in önemli kurtarışlarıyla rakibinin gol sevincine izin vermedi.

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGüven1453:

Sanırsın rakipleri dunya devleri.basliga bakın yaa

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Haber Yorumlarısezgin_duman:

rakıp bence ıyı oynadı onemlı pozısyonlar buldu çok gol kaçırdılar nubel de ıyıdı

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Haber Yorumlarıcdp7pmc4hz:

ilk disli bi takimla oynadiklarinda bunlari ilistir gibi yaparlar suan kendi dengi takimlarla oynuyorlar))))

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