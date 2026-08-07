Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük

İstanbul Karaköy'de mısır satarken çekilen görüntüleriyle kısa sürede uluslararası bir fenomene dönüşen "Yakışıklı Mısırcı" Alper Temel, tezgahının başında zor anlar yaşadı.

ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI

Sosyal medyada yayılan son görüntülerde, kendisini görmek ve fotoğraf çektirmek için tezgahın başına gelen bir Rus kadın turist, genç fenomene aniden hamle yaptı. Fotoğraf çekildiği esnada Alper Temel'i zorla öpmeye çalışan turistin o anları, çevrede bulunan başka bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

KENDİSİNİ ANINDA GERİ ÇEKTİ

Uğradığı beklenmedik hamle karşısında neye uğradığını şaşıran "Yakışıklı Mısırcı", duruma anında tepki gösterdi. Yüz ifadesi değişen genç tezgahtarın, kendisine sarılıp öpmeye çalışan hayranına dönerek sert bir şekilde tepki gösterdiği ve kendisini geriye çektiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com