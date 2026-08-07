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Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük

Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük Haber Videosunu İzle
Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük
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Sosyal medyada "Yakışıklı Mısırcı" olarak tanınan Alper Temel, kendisiyle fotoğraf çektirmek bahanesiyle yanına gelen Rus bir kadın turistin zorla öpme hamlesiyle zor anlar yaşadı. Beklenmedik temas karşısında hızla geriye çekilerek tepki gösteren genç fenomenin o anları sosyal medyada viral oldu.

İstanbul Karaköy'de mısır satarken çekilen görüntüleriyle kısa sürede uluslararası bir fenomene dönüşen "Yakışıklı Mısırcı" Alper Temel, tezgahının başında zor anlar yaşadı.

ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI

Sosyal medyada yayılan son görüntülerde, kendisini görmek ve fotoğraf çektirmek için tezgahın başına gelen bir Rus kadın turist, genç fenomene aniden hamle yaptı. Fotoğraf çekildiği esnada Alper Temel'i zorla öpmeye çalışan turistin o anları, çevrede bulunan başka bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

KENDİSİNİ ANINDA GERİ ÇEKTİ 

Uğradığı beklenmedik hamle karşısında neye uğradığını şaşıran "Yakışıklı Mısırcı", duruma anında tepki gösterdi. Yüz ifadesi değişen genç tezgahtarın, kendisine sarılıp öpmeye çalışan hayranına dönerek sert bir şekilde tepki gösterdiği ve kendisini geriye çektiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıjackie michson:

Şunda tip varsa ben Brad Pitt awk

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSerhat ÇINAR:

Eleman standardın üzerinde, iyiye iyi demeyi öğrenin la.

yanıt7
yanıt4
Haber YorumlarıTT:

Rabbim hem tip vermiş, hem karakter... Bu ilginin azıcığına babasını bile tanımayacak adamlar var :)

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Haber Yorumlarıozhan null:

yooo o ne kızması..

Yorum Beğen2
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