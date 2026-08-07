İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı 'Yapay zeka' savunması çöktü

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in, ortaya çıkan müstehcen WhatsApp yazışmaları ülke gündemine oturdu. İlk ifadesinde ortaya çıkan yazışmalar için "gayet insanı" diyen Çiçek, daha sonra bu mesajların yapay zeka ile üretildiğini iddia etti. Yazışmaların yapay zeka ürünü olmadığını gösteren delil ve tespitler soruşturma dosyasına girdi.

İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve irtikap operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in, sevgilisiyle yaptığı WhatsApp yazışmalarının sızması, Türkiye'nin gündemine oturdu. Rüşvet paralarıyla yurt dışına kaçma planlarının ve son derece uygunsuz içeriklerin yer aldığı iddia edilen mesajları Çiçek önce "gayet insanı" diyerek savundu, daha sonra ise "yapay zeka" savunması yaparak iddiaları reddetti.

"YAPAY ZEKA" SAVUNMASINI BOŞA ÇIKARAN DELİL DOSYADA

Söz konusu yazışmaların yapay zeka ürünü olmadığını gösteren yeni delil ve tespitler soruşturma dosyasına girdi.

Çiçek’in yazışmalarında sevgilisine gönderdiği iddia edilen fotoğraflardaki ortam arka planı ile söz konusu otelin oda içi görüntüsü arka planı ve mesaj tarihine ilişkin konaklama bilgileri eşleşti.

DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME DOSYADA

Dosyada yer alan tespit değerlendirmesinde, "Whatsapp yazışmalarında yer alan fotoğrafın arka planı ile ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda fotoğrafın arka planının, Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Caddesi Akay Turizm Yatırımları A.Ş. Blok No: 1 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Latanya Hotel isimli işletmenin otel odası ile aynı olduğu, aşağıda Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Caddesi Akay Turizm Yatırımları A.Ş. Blok No: 1 Çankaya/Ankara adresindeki otelin oda dizaynı ile örtüştüğü değerlendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.