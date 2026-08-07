Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, üç kişinin açık alandaki uygunsuz davranışları dikkat çekti. Çevredeki binalara aldırış etmeden çimlerin üzerinde yakınlaşan üçlü, o sırada bölgede bulunan bir kişi tarafından görüntülendi.

ÇİMLERİN ÜZERİNDE YAKINLAŞTILAR

Görüntülerde iki erkek ve bir kadının, yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgedeki çimlik alanda birlikte olduğu görülüyor. Üçlü, çevreden rahatlıkla görülebilecek bir noktada uzun süre yakınlaşmayı sürdürüyor.

O anlara tanık olan bir kişi ise yaşananları bulunduğu noktadan cep telefonu kamerasıyla kaydediyor. Görüntülerde üç kişinin çevredeki binalara ve kendilerini görebilecek kişilere aldırış etmeden davranışlarını sürdürdüğü görülüyor.

OLAY NİJNİY NOVGOROD'DA YAŞANDI

Olayın Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde yaşandığı belirtilirken, görüntülerdeki kişilerin kimliklerine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Üç kişi hakkında olayın ardından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com