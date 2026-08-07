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Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler Haber Videosunu İzle
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler
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Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde kaydedilen görüntülerde, iki erkek ve bir kadının yerleşim yerlerinin yakınındaki çimlik alanda uygunsuz şekilde yakınlaştığı görüldü. Çevredeki binalara ve kendilerini görebilecek kişilere aldırış etmeden hareket eden üçlünün o anları, bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde üç kişi, açık alandaki çimlik bir bölgede çevredeki binalara ve kendilerini görebilecek kişilere aldırış etmeden uygunsuz davranışlarda bulundu.
  • O anlar, bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
  • Görüntülerdeki kişilerin kimlikleri ve olayın ardından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, üç kişinin açık alandaki uygunsuz davranışları dikkat çekti. Çevredeki binalara aldırış etmeden çimlerin üzerinde yakınlaşan üçlü, o sırada bölgede bulunan bir kişi tarafından görüntülendi.

ÇİMLERİN ÜZERİNDE YAKINLAŞTILAR

Görüntülerde iki erkek ve bir kadının, yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgedeki çimlik alanda birlikte olduğu görülüyor. Üçlü, çevreden rahatlıkla görülebilecek bir noktada uzun süre yakınlaşmayı sürdürüyor.

O anlara tanık olan bir kişi ise yaşananları bulunduğu noktadan cep telefonu kamerasıyla kaydediyor. Görüntülerde üç kişinin çevredeki binalara ve kendilerini görebilecek kişilere aldırış etmeden davranışlarını sürdürdüğü görülüyor.

OLAY NİJNİY NOVGOROD'DA YAŞANDI

Olayın Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde yaşandığı belirtilirken, görüntülerdeki kişilerin kimliklerine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Üç kişi hakkında olayın ardından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıYetiş Karakoç:

vef@nın @nn@sı degilmi o,ortaya almışlar yerde halay çekiyorlar:))

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıMehmet Resat Mirdeslioglu:

)))))))))) evet o nerde olsa tanırım

yanıt6
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Haber Yorumlarıbf9dhj2gw9:

yetiş karakoç adamsın ağzına sağlık @mCIIK vefa,JY,düşünür,haber muavini,

yanıt2
yanıt8
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Okeye dördüncü aramışlar :)

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus Vatanperver:

ya bu sitenin başka işi yokmu YAZIKLAR OLSUN

yanıt16
yanıt2
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

sen gideydin 4. kişi olarak, ama teneke bağla uyarmadı deme

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSüleyman Ozkan:

Ülkemizi ilgilendiren çok güzel bir haber tebrikler

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Evet, yani gizli çekim veya röntgenci işi değil...

yanıt0
yanıt0

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