Üsküdar’da kediye tekme atıp denize düşürdü! Çevredekiler tepki gösterdi

İstanbul Üsküdar’da balık tutan bir kişi, yanına yaklaşan kediye tekme attı. Aldığı darbenin ardından dengesini kaybeden kedi denize düşerken, olayı gören çevredeki vatandaşlar adama tepki gösterdi.

YANINA YAKLAŞAN KEDİYE TEKME ATTI

Olay, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde meydana geldi. Balık tutan bir kişinin yanına bir kedi yaklaştı. Balık tutmaya devam eden kişi, yanındaki kediye tekme attı.

Aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybeden kedi denize düştü.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Olayı gören kadın ve erkek vatandaşlar, kediyi tekmeleyen kişinin yanına gelerek yaptığından dolayı tepki gösterdi. Taraflar arasında yaşanan gerginlik de kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com