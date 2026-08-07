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Üsküdar’da kediye tekme atıp denize düşürdü! Çevredekiler tepki gösterdi

Üsküdar’da kediye tekme atıp denize düşürdü! Çevredekiler tepki gösterdi Haber Videosunu İzle
Üsküdar’da kediye tekme atıp denize düşürdü! Çevredekiler tepki gösterdi
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İstanbul Üsküdar’da balık tutan bir kişi, yanına yaklaşan kediye tekme atarak denize düşmesine neden oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kişinin yanına gelerek tepki gösterdi.

İstanbul Üsküdar’da balık tutan bir kişi, yanına yaklaşan kediye tekme attı. Aldığı darbenin ardından dengesini kaybeden kedi denize düşerken, olayı gören çevredeki vatandaşlar adama tepki gösterdi.

YANINA YAKLAŞAN KEDİYE TEKME ATTI

Olay, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde meydana geldi. Balık tutan bir kişinin yanına bir kedi yaklaştı. Balık tutmaya devam eden kişi, yanındaki kediye tekme attı.

Aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybeden kedi denize düştü.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Olayı gören kadın ve erkek vatandaşlar, kediyi tekmeleyen kişinin yanına gelerek yaptığından dolayı tepki gösterdi. Taraflar arasında yaşanan gerginlik de kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

İstem dışı bir isteyerek olmayan bir hareket

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Haber YorumlarıKoray dinç:

Aynısını yapmak lazım arkadaşa

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Haber YorumlarıMurat Erol Emacelik:

tekme atmamış kedi kendisi atlamış abartmayın

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Haber Yorumları56t226kjz9:

kısasta hayat vardır

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Haber YorumlarıSERO AŞA:

Kedicik sadece geçmeye çalışmış,adamın ikinci hareketi her türlü zarar verecek bir hareket ,neyin savunmasını yapıyorsunuz,kediye ne oldu acaba

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