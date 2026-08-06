Haberler

Ertuğrul Doğan'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf

Ertuğrul Doğan'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dünya yıldızı Muhammed Salah'ın transfer sürecini anlattı. Doğan, Salah'ın Trabzonspor'a gelme nedeninin parasal olmadığını vurgulayarak, ''Niyeti parasal değil, buradaki heyecanı ve tutkulu sevgiyi yaşamaktı. Eski oyuncumuz Trezeguet de süreçte olumlu referans vererek katkı sağladı. Şehri ve atmosferi inceledikten sonra buraya gelmek istedi ve anlaşmamız sadece 4-5 gün sürdü" ifadelerini kullandı.

  • Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah'ın kendilerine sunulan kontrat tekliflerinden birinin Trabzonspor'un verdiği rakamın 4 katı olduğunu, ancak Salah'ın niyetinin parasal olmadığını ve anlaşmanın 4-5 gün içinde tamamlandığını belirtti.
  • Salah'ın transferinde eski oyuncu Trezeguet olumlu referans verdi; Muçi ise kendi isteğiyle forma numarasını Salah'a devretti.
  • Ertuğrul Doğan, son bir yılda 100 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu satışı yaptıklarını, futbolcuların Ağustos maaşlarını erken yatırdıklarını ve kombine cirosunun 450 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dünya yıldızı Muhammed Salah'ın imza töreninin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinin perde arkasını anlatan Doğan, Mısırlı yıldızı Trabzonspor'a kazandırırken parasal faktörlerin belirleyici olmadığını vurguladı.

''NİYETİ PARASAL DEĞİL''

Salah'ın transfer sürecindeki yaklaşımına değinen Ertuğrul Doğan, "Salah gibi bir oyuncuyu parayla ikna edip getiremezsiniz. Kendisiyle dün akşam birlikteydik; bize sunduğu kontrat tekliflerinden biri bizim verdiğimiz rakamın 4 katıydı. Niyeti parasal değil, buradaki heyecanı ve tutkulu sevgiyi yaşamaktı. Eski oyuncumuz Trezeguet de süreçte olumlu referans vererek katkı sağladı. Şehri ve atmosferi inceledikten sonra buraya gelmek istedi ve anlaşmamız sadece 4-5 gün sürdü" ifadelerini kullandı.

MUÇI'YE FORMA JESTİ NEDENİYLE TEŞEKKÜR

Takım içerisindeki uyumdan oldukça memnun olduğunu dile getiren Doğan, Muçi'nin davranışını da takdir etti: "Forma konusunda Muçi'ye teşekkür ederim. Kendi isteğiyle gelip forma numarasını Salah'a devretmesi çok kıymetli bir duruştu. Bu jest bizi duygulandırdı."

''İSTANBUL TAKIMLARI YAPILINCA KONUŞULMUYOR''

Transfer bütçesiyle ilgili çıkan "gömü buldular" yorumlarına da yanıt veren Trabzonspor Başkanı, şu eleştirilerde bulundu:

"İstanbul takımları büyük transferler yapınca konuşulmuyor ancak biz yapınca gündem oluyor. Son bir yılda 100 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu satışı gerçekleştirdik. Bu mali güce sahip bir kulübün istediği oyuncuyu kadrosuna katması gayet doğal."

"MAAŞLARI ERKEN YATIRIP SÜRPRİZ YAPTIK''

Teknik direktör Fatih Tekke'ye genç oyunculara güvendiği için teşekkür eden Doğan, takımdaki moral motivasyonun yüksek olduğunu belirtti. Futbolcuların Ağustos ayı maaşlarını erkenden yatırarak onlara sürpriz yaptıklarını söyleyen Doğan, taraftarların ilgisiyle kombine cirosunun 450 milyon TL seviyelerine ulaştığını müjdeledi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı

Gazeteciliğin geleceği TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda konuşuldu
Haberler.com
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

he canim he

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Tamamen duygusal evet PARANIN NE ÖNEMİ VAR ÖNEMLİ OLAN MİKTARI HAKLI

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıMehmet K.:

Yıllık 17 milyon ver coşkuyu. Bende işe sadece çalışmaya gidip yorulma hissini yaşamak için gidiyorum para için değil.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Niyeti para değilse 35 yaşındaki adama diğer masraflar hariç yıllık 17 milyon dolar ve formadan yüzde 20 kar payı niye verdiniz.Geç bu işleri.Ha aranızda dünki düşman bugünki karga dostuluğu bulunan feneve iyi kazık attınız bu konuda tebrik ederim.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMrtcngll:

Fenere kazık ne alaka aç biraz da öğrensin toplum

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıKenan polat:

Bütün FENERBAHÇELİLER . anladın sen onu

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıAtilla Başer:

fener ne alaka la

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıhukuk hukuk:

önce ilgilenmiyoruz sonra bjk anlaştığı adama bjk den fazla para ver

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Tasti:

tmm he tmm

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi

Göç krizinde 'misilleme' tehdidi: Eğer pazar gününe kadar kalkmazsa...
Odessa'da seferberlik gerilimi! Kadın götürülmek istenen adama sarılıp bırakmadı

Otomobilin kapısı açıldı, askeri gören kadın çığlık çığlığa kaldı
İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

İşte "Yeni Parti"nin yeni binası: Açılacağı tarih manidar
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler