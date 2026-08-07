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Yeni Nesil Suç Örgütlerine Büyük Operasyon: 32 Gözaltı

Yeni Nesil Suç Örgütlerine Büyük Operasyon: 32 Gözaltı
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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 2 reşit olmayanın da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi; şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 4 ilde "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2'si 18 yaşından küçük 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat, balistik yelek ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, çete üyelerinin ev ve iş yerlerine yönelik silahlı saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeni Nesil Suç Örgütleri ile mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Maltepe ve Beyoğlu merkezli faaliyet gösterdikleri belirlenen suç örgütleri ve üyelerinin, "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "çökme", "haraç alma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mesken ve işyeri kurşunlama", uyuşturucu ve silah ticareti", "tehdit", "nitelikli hırsızlık" olmak üzere 22 farklı olaya karıştıkları tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekipler 4 Ağustos Salı günü İstanbul merkezli olmak üzere, Sakarya, Yalova ve Antalya'da 56 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 2'si 18 yaş altı olmak üzere toplam 32 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yaptıkları aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 827 fişek, balistik yelek, uyuşturucu madde ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin karıştıkları bazı suçlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletle gelen ve kask takan şüphelilerin ev ve iş yerlerine silahla ateş açtıkları, saldırı anlarını ise cep telefonuyla kaydettikleri anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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