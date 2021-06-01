SOSYAL MEDYA HABERLERİ
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Sosyal Medya Haberleri

Sosyal Medya haber, Sosyal Medya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Sosyal Medya: Telafi eğitimi ne zaman 2021? Telafi eğitimi zorunlu mu? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!Sosyal Medya - Bugün

Telafi eğitimi ne zaman 2021? Telafi eğitimi zorunlu mu? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

Sosyal Medya: Çeşme'nin güvenliği, sezon öncesi masaya yatırıldıSosyal Medya - Bugün

Çeşme'nin güvenliği, sezon öncesi masaya yatırıldı

Sosyal Medya - Bugün
Yardımcı antrenör Levent Şahin, Galatasaray'a veda etti
Levent Şahin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Tarihi başarılarla dolu, her şeyin en iyisini hak eden bir camiaya 3,5 yıl emek vermiş olmaktan hem gurur hem de mutluluk duyuyorum.
Sosyal Medya - Bugün
Antakya Devlet Konservatuvarı Hatıra Ormanı Oluşturuldu
Etkinlikte konuşan Erhan Tekin: "Geçen yıl Hatay ilimizde çıkan yangınlar bizleri çok derinden üzdü. Antakya Devlet Konservatuvarı olarak pandemi nedeniyle zor şartlar ve kısıtlı imkanlara rağmen bu yıl kampüs içerisinde ve ormanlık arazide yanan yerlerin ağaçlandırması için bir adım olması amaç edinildi. Bu faaliyet ilimizde tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlara bir örnek olarak yanan yerlerin iki katı kadar ağaç dikilmesi için küçük bir adımdır. Konservatuvar korusu ağaç dikimi gelecek yıllarda daha da artarak devam edecektir. Bu yıl bir fidan bir kitap kampanyası başlattık. Bu kampanya Çanakkale Müzik Öğretmenliği öğrencisi Antakyalı Erkan Boz tarafından başlatıldı. Sosyal medya ve tüm iletişim yolları ile duyuruldu.
Sosyal Medya - Bugün
BM insan hakları uzmanından "aşırı sağcıların, İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik saldırılarına" kınama
Varennes, Filistinlilere yönelik şiddet olaylarının aşırı sağcı Yahudilerce sosyal medyada paylaşıldığına dikkati çekti.
Sosyal Medya: Sangal Esports Anonymo maçı başlıyor!Sosyal Medya - Bugün

Sangal Esports Anonymo maçı başlıyor!

Sosyal Medya: OtherSide Esports sLog ile anlaştı!Sosyal Medya - Bugün

OtherSide Esports sLog ile anlaştı!

Sosyal Medya: XFlow Esports Wild Rift arenasına giriş yaptı!Sosyal Medya - Bugün

XFlow Esports Wild Rift arenasına giriş yaptı!

Sosyal Medya: Futbolist Sytu ile anlaştı!Sosyal Medya - Bugün

Futbolist Sytu ile anlaştı!

Sosyal Medya: Levent Şahin veda ettiSosyal Medya - Bugün

Levent Şahin veda etti

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldı
Sosyal Medya: Levent Şahin veda ettiSosyal Medya - Bugün

Levent Şahin veda etti

Sosyal Medya: Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldıSosyal Medya - Bugün

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldı

Sosyal Medya: Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında, nereli? Hande Erçel biyografisi!Sosyal Medya - Bugün

Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında, nereli? Hande Erçel biyografisi!

Sosyal Medya: JOHANNESBURG - Mandela'nın komşusu siyahi kadın girişimci: 'TİKA bizlere kapasitemizi geliştirebileceğimizi öğretti'Sosyal Medya - Bugün

JOHANNESBURG - Mandela'nın komşusu siyahi kadın girişimci: "TİKA bizlere kapasitemizi geliştirebileceğimizi öğretti"

Sosyal Medya: Okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu? Lise ve ortaokullarda okula gitmek zorunlu mu?Sosyal Medya - Bugün

Okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu? Lise ve ortaokullarda okula gitmek zorunlu mu?

Sosyal Medya: Düzce Belediyesinden dolandırıcılık uyarısıSosyal Medya - Bugün

Düzce Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Sosyal Medya: Bakan Koca: 'Güvenirliği kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturacağız'Sosyal Medya - Bugün

Bakan Koca: "Güvenirliği kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturacağız"

Sosyal Medya: Virtus Pro Blamous ile anlaştı!Sosyal Medya - Bugün

Virtus Pro Blamous ile anlaştı!

Sosyal Medya: OtherSide Esports Prizey ile yollarını ayırdı!Sosyal Medya - Bugün

OtherSide Esports Prizey ile yollarını ayırdı!

Sosyal Medya: Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde kuşkonmaz tarifi verildi, görenler şaştı kaldıSosyal Medya - Bugün

Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde kuşkonmaz tarifi verildi, görenler şaştı kaldı

Sosyal Medya: Tarkan'dan kademeli normalleşme tepkisi: Müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık hiç adil değilSosyal Medya - Bugün

Tarkan'dan kademeli normalleşme tepkisi: Müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık hiç adil değil

Sosyal Medya: Emre Belözoğlu'nun eşi bakın kim çıktıSosyal Medya - Bugün

Emre Belözoğlu'nun eşi bakın kim çıktı

Sosyal Medya: Bakırköy Adliyesi çıkışında silahlı saldırıSosyal Medya - Bugün

Bakırköy Adliyesi çıkışında silahlı saldırı

Sosyal Medya: BB Erzurumspor'da sular durulmuyorSosyal Medya - Bugün

BB Erzurumspor'da sular durulmuyor

Sosyal Medya: ???????Bitlis Adliyesi'nde Ago Hizmete GirdiSosyal Medya - Bugün

???????Bitlis Adliyesi'nde Ago Hizmete Girdi

Sosyal Medya: BALIKESİR - Bakan Kurum'un müsilaja ilişkin açıkladığı eylem planı bilim insanlarını sevindirdi (2)Sosyal Medya - Bugün

BALIKESİR - Bakan Kurum'un müsilaja ilişkin açıkladığı eylem planı bilim insanlarını sevindirdi (2)

Sosyal Medya - Bugün
Etkinlikler Takvimi Etkinlik: Urban Atelier Xtalks, "Kentsel Analizde Sosyal Medya" Çankaya Üniversitesi
Urban Atelier Xtalks, "Kentsel Analizde Sosyal Medya" Çankaya Üniversitesi Urban Atelier Xtalks, "Kentsel Analizde Sosyal Medya" Öğr. Gör.
Sosyal Medya - Bugün
Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga: 2 yaralı
BAKIRKÖY Adalet Sarayı karşısında bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, tarafların adliyedeki cinayet davasına ilişkin duruşma için geldikleri öğrenildi. Olaya ilişkin yakalanan 4 şüphelinin, cinayetten bugüne kadar karşı tarafın sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ettiklerini, kendilerinin de bunu kaldıramayarak dava günü otoparkta karşı tarafa ateş açtıklarını söyledikleri öğrenildi.
Sosyal Medya: Bariyerlerde askıda kalan yaban eşeği için vatandaşlar seferber olduSosyal Medya - Bugün

Bariyerlerde askıda kalan yaban eşeği için vatandaşlar seferber oldu

Sosyal Medya: Yine karşı karşıya geldiler! Adalet Bakanı Gül'den yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı yanıtSosyal Medya - Bugün

Yine karşı karşıya geldiler! Adalet Bakanı Gül'den yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı yanıt

Sosyal Medya: Babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin'in paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldüSosyal Medya - Bugün

Babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin'in paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal Medya: Bakırköy Adliyesi çıkışında silahlı saldırıSosyal Medya - Bugün

Bakırköy Adliyesi çıkışında silahlı saldırı

Sosyal Medya: Bakırköy Adliyesi çıkışında silahlı saldırıSosyal Medya - Bugün

Bakırköy Adliyesi çıkışında silahlı saldırı

Sosyal Medya: PUBG Savaş Kamerası Bölüm 4 ile sezon finali yaptı!Sosyal Medya - Bugün

PUBG Savaş Kamerası Bölüm 4 ile sezon finali yaptı!

Sosyal Medya: Cte, Görevde Yükselme Sınavının Ayrıntılarını AçıkladıSosyal Medya - Bugün

Cte, Görevde Yükselme Sınavının Ayrıntılarını Açıkladı

Sosyal Medya: Son dakika: Cadde ortasında yumruklu sopalı kavga kameradaSosyal Medya - Bugün

Son dakika: Cadde ortasında yumruklu sopalı kavga kamerada

Sosyal Medya - Bugün
3 Proje İçin Doka Protokol İmza Töreni Gerçekleştirildi
İmzalanan Protokollerin İçerikleri 1-Neşe Çay'ın 'E Ticaret Satış Altyapısının Geliştirilmesi' projesi kapsamında firmanın; Web sitesi altyapısının tasarımı ve yenilemesi yapılarak muhasebe sistemi, e-ticaret portalları ve pazaryeri entegrasyonları sağlanacaktır. Ayrıca sosyal medya yönetimi kapsamında yapılacak satış artırıcı tanıtım etkinliklerinin takvim ve hedef kitle planlamasına ilişkin stratejiler geliştirilecektir.
Sosyal Medya - Bugün
Son dakika haber | BAKIRKÖY ADALET SARAYI KARŞISINDAKİ OTOPARKTA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Olay, Bakırköy Adalet Sarayı'nın karşında bulunan otoparkta öğle saatlerinde meydana geldi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "kasten öldürme" davası sürdüğü sırada, ölen kişinin yakınları, duruşma nedeniyle adliyeye gelen sanık yakınlarından olan 2 kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda 12 el ateş eden saldırganlar kaçarken, Hasan P. ile Mustafa P. bacaklarından yaralandı. Yaralı iki kardeş sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.  4 ŞÜPHELİ YAKALANDI Kısa süre sonra olaya ilişkin 4 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.  Öte yandan yakalanan 4 şüphelinin davaya ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşım nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiklerini, olayda kullandıkları silahları da yolda attıklarını beyan ettikleri öğrenildi.
Sosyal Medya: Sultanbeyli'de 65 yaş üstü vatandaşlarda aşılanma oranı yüzde 85Sosyal Medya - Bugün

Sultanbeyli'de 65 yaş üstü vatandaşlarda aşılanma oranı yüzde 85

Sosyal Medya: Tuğba Ekinci, 'Geçinemiyoruz' diyerek isyan eden ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilediSosyal Medya - Bugün

Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyerek isyan eden ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi

Sosyal Medya - Bugün
Son dakika haberi: Yemen hükümet, Hudeyde Limanı'na petrol taşıyan gemilerin girişine izin verdi
Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümetin mevcut kötü insanı durumu hafifletmek için bu kararı aldığını belirtti.
Sosyal Medya: Maltepe'deki trafik magandası yakalandıSosyal Medya - Bugün

Maltepe'deki trafik magandası yakalandı

Sosyal Medya: Antalya'da cadde ortasında sopalı kavgaSosyal Medya - Bugün

Antalya'da cadde ortasında sopalı kavga

Sosyal Medya: İzlanda'da patlayan yanardağı görüntüleyen İHA lavların içinde kaybolduSosyal Medya - Bugün

İzlanda'da patlayan yanardağı görüntüleyen İHA lavların içinde kayboldu

Sosyal Medya: Among Us karakterine benzeyen nugget için 35 bin dolar teklif edildiSosyal Medya - Bugün

Among Us karakterine benzeyen nugget için 35 bin dolar teklif edildi

Sosyal Medya: Nefes kesen anlar! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridiSosyal Medya - Bugün

Nefes kesen anlar! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi

Sosyal Medya: ETSO üyeleri için 'e-ihracat' webinarı düzenlendiSosyal Medya - Bugün

ETSO üyeleri için 'e-ihracat' webinarı düzenlendi

Sosyal Medya - Bugün
Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar'ın işaret ettiği 1111 sayısı sosyal medyada gündem oldu
Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ın, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in Gazze ziyareti sırasında yaptığı "Filistin direnişi, Hamas ve İzzeddin el-Kassam için 1111 sayısını iyi kaydedin, daha sonra bunu iyi hatırlayacaksınız.
Sosyal Medya - Bugün
İzlanda'da patlayan yanardağı görüntüleyen İHA lavların içinde kayboldu
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadasında yer alan ve Mart ayından bu yana lav püskürten Fagradals Yanardağı'na gösterilen ilgi giderek artıyor. YouTuber Joey Helms, yanardağdaki lavları insansız hava aracı (drone) ile yakından görüntülemek istedi. Helms, drone ile yanardağa dokunacak kadar yaklaşarak amacına ulaştı, ancak her şey planladığı gibi gitmedi. Helms'in kumandasındaki drone, yanardağın kraterine yaklaşınca akan lavların arasına düştü. Ortaya çıkan eşsiz görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Helms, yaşadığı aksiliğin çektiği görüntülere değdiğini belirterek eşsiz bir deneyime sahip olduğunu ifade etti.
Sosyal Medya: Kapıkule Sınır Kapısı'nda düşük ücretli PCR testi yapılacağı iddiasıSosyal Medya - Bugün

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düşük ücretli PCR testi yapılacağı iddiası

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Sosyal Medya Haberleri | Sosyal Medya Haber - Haberler - Sosyal Medya haberleri, son dakika sosyal medya haber ve gelişmeleri burada. Telafi eğitimi ne zaman 2021? Telafi eğitimi zorunlu mu? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!.
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