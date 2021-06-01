SOSYAL MEDYA HABERLERİ

Sosyal Medya - Bugün

Etkinlikte konuşan Erhan Tekin: "Geçen yıl Hatay ilimizde çıkan yangınlar bizleri çok derinden üzdü. Antakya Devlet Konservatuvarı olarak pandemi nedeniyle zor şartlar ve kısıtlı imkanlara rağmen bu yıl kampüs içerisinde ve ormanlık arazide yanan yerlerin ağaçlandırması için bir adım olması amaç edinildi. Bu faaliyet ilimizde tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlara bir örnek olarak yanan yerlerin iki katı kadar ağaç dikilmesi için küçük bir adımdır. Konservatuvar korusu ağaç dikimi gelecek yıllarda daha da artarak devam edecektir. Bu yıl bir fidan bir kitap kampanyası başlattık. Bu kampanya Çanakkale Müzik Öğretmenliği öğrencisi Antakyalı Erkan Boz tarafından başlatıldı. Sosyal medya ve tüm iletişim yolları ile duyuruldu.