Milli yıldızımız Pavlidis'i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz
Golcü transferini play-off'a yetiştirmek isteyen Fenerbahçe, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis için temaslarını sürdürüyor. Yunan golcünün transfer sürecinde Kerem Aktürkoğlu ile görüşerek Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı, milli futbolcunun ise eski takım arkadaşına olumlu referans verdiği belirtildi.
- Fenerbahçe, Benfica'nın Yunan santrforu Vangelis Pavlidis için girişimlerini sürdürüyor ve transferin yaklaşık 45 milyon euro bonservis bedeliyle sonuçlanması bekleniyor.
- Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu ile telefon görüşmesi yaparak Fenerbahçe'yi sordu; Kerem, eski takım arkadaşına gelmesini isteyip 'Benfica günlerimizi yaşayabiliriz' dedi.
- Benfica'da 112 maçta 64 gol ve 18 asist yapan Pavlidis'in 2029'a kadar sözleşmesi ve 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor; Fenerbahçe'nin alternatifi ise Real Madrid'li Endrick.
Golcü transferini play-off'a yetiştirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Benfica'nın Yunan santrforu Vangelis Pavlidis için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Pavlidis'in özellikle Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'da yakaladığı uyumun İstanbul'da da devam etmesini istiyor. Portekiz'den edinilen bilgilere göre, iki kulüp arasındaki görüşmelerin yaklaşık 45 milyon euro bonservis bedeli üzerinden sonuçlanması bekleniyor.
PAVLIDIS'TEN KEREM'E TELEFON
Transfer görüşmeleri devam ederken Pavlidis'in Kerem Aktürkoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. 27 yaşındaki golcünün, "Fenerbahçe nasıl?" diye sorduğu, Kerem Aktürkoğlu'nun ise eski takım arkadaşına, "Gelmeni isterim. Burayı çok seveceksin. Hem çok gol atarsın hem de çok kolay uyum sağlarsın. Benfica günlerimizi yaşayabiliriz" yanıtını verdiği belirtildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO
Benfica, Vangelis Pavlidis'i 2024 yazında AZ Alkmaar'dan 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Yunan futbolcunun Portekiz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Pavlidis'in kontratında ayrıca 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.
BENFICA'DA 64 GOL, 18 ASİST
Benfica kariyerinde şu ana kadar 112 karşılaşmaya çıkan Pavlidis, 64 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.
B PLANI ENDRICK
Fenerbahçe, Pavlidis için girişimlerini sürdürürken alternatif isimler üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetimin gündemindeki en önemli seçeneklerden birinin Real Madrid'in genç yıldızı Endrick olduğu belirtildi. Hem santrfor hem de sol kanatta görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, U23 yabancı kontenjanı açısından Fenerbahçe'ye avantaj sağlıyor.
Genç yıldızın önceliğinin düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Pavlidis transferinde istediği sonucu alamaması halinde Endrick için çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor.