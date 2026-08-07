Haberler

Savaş Cebeci yıllar sonra Kaan Kazgan kavgasını anlattı: Şu andaki bilgim olsa...

Savaş Cebeci yıllar sonra Kaan Kazgan kavgasını anlattı: Şu andaki bilgim olsa... Haber Videosunu İzle
Savaş Cebeci yıllar sonra Kaan Kazgan kavgasını anlattı: Şu andaki bilgim olsa...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vücut geliştirici ve içerik üreticisi Savaş Cebeci, 2023 yılında MMA sporcusu Kaan Kazgan ile yaşadığı sokak kavgası hakkında yıllar sonra konuştu. Cebeci, Kazgan'ın yalnız geleceğini söylediğini ancak yanında çok sayıda kişiyle geldiğini iddia ederek, bu kişilerin silahlı olduğunu öne sürdü.

  • Savaş Cebeci, Kaan Kazgan ile kavgasını yıllar sonra Laptoplu Gezgin'in YouTube kanalında anlattı.
  • Cebeci, Kazgan'ın buluşmaya 30 silahlı adamla geldiğini ve 'yalnız geleceğim' dediği halde sözünü tutmadığını iddia etti.
  • Cebeci, kavga sonrası Kazgan'a yönelik kullandığı küfürlü ifadelerden pişman olmadığını söyledi.

Savaş Cebeci, 2023 yılında yayımladığı bir videosunda 70 kilo bir kişiden dayak yemeyeceğini iddia etmişti. Cebeci'nin bu sözlerine bir süre sonra MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan yanıt verdi. İkili arasındaki karşılıklı atışmaların ardından taraflar kavga etmek için buluştu. Gerçekleşen kavgada Cebeci kısa sürede mağlup oldu.

YILLAR SONRA O GÜNÜ ANLATTI

Savaş Cebeci, Laptoplu Gezgin'in YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Kaan Kazgan ile yaşadığı kavga hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Cebeci, Kazgan'ın kendisine karşı "delikanlıca" davranmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Delikanlılık diye bir şey vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Yani ben o kafayla şey yaptım. Çok büyük erozyon yaşadık. Ben zaten Türkiye'de bıraktığım insanlar zannediyordum. Eğer insanların bu kadar kahpe olduğunu bilseydim, zaten böyle bir taklaya gelmezdim yani. Olmazdı canım. Adam bana diyor ki, '1 saat sonra geleceğim' diyor, 3,5 saat sonra geliyor. 'Yalnız geleceğim' diyor, orada meğer adam topluyormuş. Abi, 3,5 saat ben de hıyar gibi bekliyorum geri zekalı gibi. Tabii, tek gelecek diye. Lan ben bilmiyor muyum, çağırırdım sülalemi orada yani."

"30 TANE SİLAHLI ADAMLA GELMİŞ"

Cebeci, Kaan Kazgan'ın buluşmaya çok sayıda kişiyle geldiğini ve bu kişilerin silahlı olduğunu öne sürdü.

Yaşananları anlatan Cebeci, iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

"Lan herif, 1 saat sonra geleceğim demiş, 3,5 saat sonra gelmiş. 30 tane silahlı adamla gelmiş. Gelir gelmez böyle, bunun amcasının oğlu var böyle götten bacak birisi. Palto koyak koyak dolaşıyor. Elinde şeyde, silah tutarak falan. Çünkü ben bunu görünce, 'Lan' dedim, 'Siz kimsiniz lan?'. Silahla mı beni korkutacaksınız falan. Yani insanların bu kadar kahpe olduğunu bilseydim, ona göre hazırlık yapardım. İnsanlar maalesef bizim zamanımızda, benim Türkiye'de yaşadığım zamanki gibi değil."

ETTİĞİ KÜFÜRLERDEN PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Savaş Cebeci, kavganın ardından Kaan Kazgan'a yönelik kullandığı küfürlü ifadeler konusunda da konuştu. Cebeci, sözlerinden pişman olmadığını belirterek, "Ettiğim küfürlerin de arkasındayım bu arada yani. Kahpece saldıracaksın, ondan sonra hemen kalkacaksın, apar topar arasına alıp kaçacaksınız" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıpqmfktcmrh:

çok boş konuşuyorsun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızksd4n5t2y:

iyi de arkadaş siz kavga ederken seni tıtan , sana vuran oldumu ? olmadı ise yok kalabalık geldi yok aniden saldırdı hep bahane . Adı üzerinde sokak kavgası .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Atın bunlarıda içeri toplumun huzurunu bozuyorlar kötü örnek oluyorlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcumaliyilar@gmail.com:

filimi bırak adam seni yedi bittiiiii nokta

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak:

üslubu çok itici

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

İşte "Yeni Parti"nin yeni binası: Açılacağı tarih manidar
Mbappe ile Ester Exposito tatilde: Yakınlaştıkları anlar kamerada

Fena aşka geldiler!
Odessa'da seferberlik gerilimi! Kadın götürülmek istenen adama sarılıp bırakmadı

Otomobilin kapısı açıldı, askeri gören kadın çığlık çığlığa kaldı
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler