Savaş Cebeci yıllar sonra Kaan Kazgan kavgasını anlattı: Şu andaki bilgim olsa...

Savaş Cebeci, 2023 yılında yayımladığı bir videosunda 70 kilo bir kişiden dayak yemeyeceğini iddia etmişti. Cebeci'nin bu sözlerine bir süre sonra MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan yanıt verdi. İkili arasındaki karşılıklı atışmaların ardından taraflar kavga etmek için buluştu. Gerçekleşen kavgada Cebeci kısa sürede mağlup oldu.

YILLAR SONRA O GÜNÜ ANLATTI

Savaş Cebeci, Laptoplu Gezgin'in YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Kaan Kazgan ile yaşadığı kavga hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Cebeci, Kazgan'ın kendisine karşı "delikanlıca" davranmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Delikanlılık diye bir şey vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Yani ben o kafayla şey yaptım. Çok büyük erozyon yaşadık. Ben zaten Türkiye'de bıraktığım insanlar zannediyordum. Eğer insanların bu kadar kahpe olduğunu bilseydim, zaten böyle bir taklaya gelmezdim yani. Olmazdı canım. Adam bana diyor ki, '1 saat sonra geleceğim' diyor, 3,5 saat sonra geliyor. 'Yalnız geleceğim' diyor, orada meğer adam topluyormuş. Abi, 3,5 saat ben de hıyar gibi bekliyorum geri zekalı gibi. Tabii, tek gelecek diye. Lan ben bilmiyor muyum, çağırırdım sülalemi orada yani."

"30 TANE SİLAHLI ADAMLA GELMİŞ"

Cebeci, Kaan Kazgan'ın buluşmaya çok sayıda kişiyle geldiğini ve bu kişilerin silahlı olduğunu öne sürdü.

Yaşananları anlatan Cebeci, iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

"Lan herif, 1 saat sonra geleceğim demiş, 3,5 saat sonra gelmiş. 30 tane silahlı adamla gelmiş. Gelir gelmez böyle, bunun amcasının oğlu var böyle götten bacak birisi. Palto koyak koyak dolaşıyor. Elinde şeyde, silah tutarak falan. Çünkü ben bunu görünce, 'Lan' dedim, 'Siz kimsiniz lan?'. Silahla mı beni korkutacaksınız falan. Yani insanların bu kadar kahpe olduğunu bilseydim, ona göre hazırlık yapardım. İnsanlar maalesef bizim zamanımızda, benim Türkiye'de yaşadığım zamanki gibi değil."

ETTİĞİ KÜFÜRLERDEN PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Savaş Cebeci, kavganın ardından Kaan Kazgan'a yönelik kullandığı küfürlü ifadeler konusunda da konuştu. Cebeci, sözlerinden pişman olmadığını belirterek, "Ettiğim küfürlerin de arkasındayım bu arada yani. Kahpece saldıracaksın, ondan sonra hemen kalkacaksın, apar topar arasına alıp kaçacaksınız" ifadelerini kullandı.