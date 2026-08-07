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Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması! Güvenlik kaynakları doğruladı

Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması! Güvenlik kaynakları doğruladı
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Bölgesel güvenlik ve diplomaside kritik bir adım atan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, bugün Cidde'de üçlü ortak savunma anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Güvenlik kaynakları tarafından doğrulanan anlaşma için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a hareket etti.

  • Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Cidde'de düzenlenecek zirvede üçlü ortak savunma anlaşması imzalayacak.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelere katılmak üzere Suudi Arabistan'a hareket etti.
  • Pakistan ve Suudi Arabistan'ın 2025'te imzalayacağını duyurduğu ikili savunma anlaşması, Türkiye'nin katılımıyla üçlü ittifaka dönüştü.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın, üçlü ortak savunma anlaşması imzalayacağı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; Ankara, Riyad ve İslamabad hattında yürütülen temaslar bugün stratejik bir imzayla taçlanıyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın üst düzey katılımlarıyla Cidde'de gerçekleştirilecek zirvede, ortak savunma anlaşmasının resmen hayata geçirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kritik görüşmelere bizzat katılmak üzere Suudi Arabistan'a hareket etmişti.

KÜRESEL KRİZLERDE AKTİF DİPLOMASİ

İmzalanacak olan bu güçlü savunma paktı, ittifaka taraf olan ülkelerin son dönemde bölgesel krizlerin çözümünde üstlendiği kritik rollerin ardından geliyor. Anlaşmanın mimarlarından Pakistan, ABD-İran savaşını sonlandırmak amacıyla aktif arabuluculuk faaliyetleri yürütürken; Türkiye ise Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve çatışmaların durdurulması için diplomatik arenada yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüştü.

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İKİLİ PLAN ÜÇLÜ İTTİFAKA DÖNÜŞTÜ

Bölgedeki savunma iş birliklerine yönelik adımlar daha önce de gündeme gelmişti. Pakistan ve Suudi Arabistan makamları, yakın geçmişte yaptıkları bir açıklamayla 2025 yılında kendi aralarında ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarını kamuoyuna duyurmuştu. Türkiye'nin de masaya dahil olmasıyla birlikte bu plan genişleyerek üçlü ve çok daha güçlü bir savunma ittifakına dönüştü.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıSair:

Trump geldi, Arapların savunmasını Türkiye'ye kitledi gitti diye okudum ben.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıMibox Guven:

Pakistan Arap ülkesi mi ? Tipik muhalif aydın kafası :) Her şeyi yine hızla anlamış :D

yanıt11
yanıt3
Haber YorumlarıZafer Ayan:

işiniz gücünüz kasmak

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

ABD ni kullarına kitleme derneği

yanıt0
yanıt3
Haber Yorumlarızksd4n5t2y:

Benim fikrime göre savunma + Ekonomik yardımlaşma anlaşması olsa daha da iyi olur . şimdilik savunma ilk adım olur arkadan ekonomik yardımlaşma anlaşması da olur .

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıImud Imud:

Helal olsun vallaha reise

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Hadi hayırlısı inşallah cento gibi olmaz

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