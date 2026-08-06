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Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"

Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum' Haber Videosunu İzle
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum'
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ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'ta düzenlediği mitingde Michigan Demokrat Parti Senato ön seçimini kazanan Mısır asıllı doktor Abdul El-Sayed'e açıkça küfür etti. Sahnede üslubunun dozunu artıran ve ağzını bozan Trump, ön seçimi kazanan rakibini hedef alarak "Abdul'ü izlerken sadece b.k görüyorum" ifadelerini kullandı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'taki konuşmasında Michigan Demokrat Parti Senato ön seçimini kazanan Mısır asıllı Abdul El-Sayed'i canlı yayında küfür ederek hedef aldı.
  • Trump, El-Sayed'in Yahudilerden ve İsrail'den nefret ettiğini öne sürerek onu antisemitik olmakla suçladı.
  • Abdul El-Sayed, zafer konuşmasında Yahudi toplumunun güvenliğine olan taahhüdünün kendi kızlarının güvenliğine olan taahhüdüyle aynı olduğunu söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, Las Vegas'taki konuşmasında Michigan Demokrat Parti Senato ön seçimini kazanan Mısır asıllı doktor Abdul El-Sayed'e açıkça küfür etti. Kamuoyu araştırmalarını eleştiren Trump, "Anketler dün gece yine yanıldı. Yahudilerden ve İsrail'den nefret eden biri için ezici bir zafer olacağını sanıyorlardı" dedi.

"O NEFRET DOLU BİR ADAM, İSRAİL’DEN NEFRET EDİYOR”

Sahnede üslubunu iyice sertleştiren Trump, El-Sayed'in antisemitik olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Birisi 'bu biraz sert' diyebilir. Hayır; o Yahudilerden nefret ediyor, İsrail'den nefret ediyor. Abdul El-Sayed... Sevimli bir beyefendi! Nefret dolu bir adam. Şimdi 'hayır, ben herkesi severim' diyerek dolaşıyor. Herkesi sevmiyor. Onu göreve getirin, ne sevdiğini göreceksiniz. İsrail'i sevmiyor, Yahudi insanları sevmiyor. Onlardan nefret ediyor."

CANLI YAYINDA AÇIKÇA KÜFÜR ETTİ

Konuşmasının devamında sınırları zorlayan Trump, El-Sayed için doğrudan küfürlü ifadeler kullandı. Sahnede "Abdul'ü izlerken tamamen b.k görüyorum (He's full of shit)" diyen Trump, Demokrat Parti’nin sosyalizmi bile atlayıp doğrudan komünizme kaydığını savundu.

EL-SAYED’DEN CEVAP: KIZLARIMIN GÜVENLİĞİ NEYSE YAHUDİLERİN GÜVENLİĞİ DE ODUR

Trump’ın küfürlü ve sert saldırısına yanıt veren Abdul El-Sayed ise zafer konuşmasında şu sözlerle birlik mesajı verdi: "Yahudi toplumunun güvenliğine olan taahhüdüm, kendi kızlarımın güvenliğine olan taahhüdümle aynıdır."

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYusuf Aslan:

kişi aynaya bakınca kendini görürmüş...

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Haber YorumlarıSami İşgören:

Bizde seni gördüğümüzde inan aynı duyguyu hissediyorum ne tesadüf:)

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Haber Yorumlarıdestinaj85@gmail.com:

Yanlis ceviri yapilmis. ingilizce de kalip olarak kullanilan “full of shit” kelimesi nin karsiligi yukarda yazan ile ayni degil. Eger birisine kullanirsaniz bu kelimeyi mesela you are full of shit dediginizde karsidakine yalan soyluyorsunuz yada kaba tabirle salliyorsun veya insanlari kandirmaya yonelik ifade edenlere kullanilir. Bu haberi yapan arkadasin Ingilizce ogrenmesini tavsiye ederim.

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

biz yillardir sana senin bibibe bakarken ayni seyi goruyoruz

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Haber YorumlarıHamza Demir:

Maalesef anlamı bu değil yalan söylüyor demiş veya saçmalık

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