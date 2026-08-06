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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Duran, Erdoğan'ın, ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞECEK

Söz konusu gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın, yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, Erdoğan'ın, ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Duran'ın açıklaması şu şekilde;

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Avrupa birliği değil İslam birliği kurulunca dünya da barış olur

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

birlik ne bir ailede var ne bir köyde, cihanda nasıl olsun?

yanıt5
yanıt5
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Kuran ve sünnet açık ve net. Ona bağlı kalınırsa birlik olur.

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıCem ÖÇAL:

b8xs9brf4h:Komik şey seni

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

bu erdoğan abi olmasaydı türkiye çoktan batırılmıştı.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem ÖÇAL:

:)))))))

yanıt2
yanıt1

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