Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞECEK

Söz konusu gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın, yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, Erdoğan'ın, ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Duran'ın açıklaması şu şekilde;