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Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi Haber Videosunu İzle
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi
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İran, savaş sırasında düşürdüğü ABD-İsrail'e ait uçak ve İHA'ların kalıntılarını sergiledi. Paylaşılan görüntülerde, "yeni hava savunma sistemleri" tarafından düşürülen seri numarası 923 olan ve büyük ölçüde sağlam bir İsrail Hermes-900 İHA dikkati çekti.

İran, ABD- İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş sırasında düşürdüğü ABD ve İsrail'e ait uçaklar ve insansız hava araçlarının (İHA) kalıntılarını sergiledi.

İSRAİL'A AİT HERMES İHA DİKKAT ÇEKTİ

İran devlet medyası, İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülen ABD MQ-9 Reaper ve İsrail Hermes 900 İHA'ları ve savaş uçaklarının kalıntılarını içeren bir deponun görüntülerini yayımladı. Yeraltında olduğu ifade edilen depodaki görüntülerde, "yeni hava savunma sistemleri" tarafından düşürüldüğü belirtilen ve seri numarası 923 olan, büyük ölçüde sağlam olduğu görülen İsrail'e ait Hermes-900 tipi İHA dikkati çekti.

ABD İHA'LARI DA SERGİLENDİ

Görüntülerde, savaşın başlamasından bu yana düşürülen ABD'ye ait çok sayıda MQ-9 Reaper İHA'nın enkazı, C-130 Hercules askeri kargo uçağının bir parçası, düşürülen bir savaş uçağının kokpit kalıntıları ve çok sayıda İHA'nın enkazı da yer aldı. 

Kaynak: AA
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarınuman can:

şimdiye çoktan rusya ve çin kopyalamışlardır.dimyada pirince giderken evdeki bulgurdan olmak....

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Haber Yorumlarıİzmirli Ramses:

Ukraynadan dron isteyen abd bu teknolojide geri kaldı Avrupa da;! Çin rus Türkiye Ukrayna ilk 4 .Hatta Çi J -15 uçaklarında bile abd nin tek iyi olduğu f35 net pazarını alıyor.Dengeler değişiyor.

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