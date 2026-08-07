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ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın 'çok yakında' sağlanabileceğini söyledi

ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın 'çok yakında' sağlanabileceğini söyledi Haber Videosunu İzle
ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın 'çok yakında' sağlanabileceğini söyledi
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirterek savaşın 'çok yakında' sona erebileceği mesajını verdi. Hürmüz Boğazı konusunda henüz anlaşmaya varılmadığını söyleyen Trump, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında gönderilen silahların bir bölümünün ihtiyaç halinde geri alınabileceğini de ifade etti.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın 'çok yakında' sağlanabileceğini söyledi.
  • Trump, İran'la müzakerelerin iyi ilerlediğini ve anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.
  • Trump, Hürmüz Boğazı konusunda İran'la tam bir anlaşma sağlandığını henüz söyleyemeyeceğini ancak sürecin devam ettiğini ifade etti.

Abd Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir Başkanlık Kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"SAVAŞ YAKINDA BİTEBİLİR"

İran'la müzakerelerin iyi şekilde devam ettiğini anlatan Trump, net ifadeler kullanmaktan kaçınsa da anlaşmaya yakın oldukları mesajını verdi.

ABD Başkanı, "Savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek ki bence çok yakında bitecek. ( İran'ın) Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Müzakereleri yakından takip ettiğini ve kendisinin de dahil olduğunu aktaran Trump, anlaşmanın ne zaman imzalanacağı sorusuna, "Bence işler çok iyi gidiyor. Müzakerelerde ben de yer alıyorum. Bence gayet iyi gidiyoruz. (Anlaşma) Yakında gerçekleşebilir." yanıtını verdi.

"HÜRMÜZ KONUSUNDA HENÜZ ANLAŞMA YOK"

Trump, müzakerelerin, Hürmüz Boğazı ile ilgili kısmında, İran'la anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu yönündeki haberleri de değerlendirerek, bu konuda Tahran'la tam olarak anlaştıklarını henüz söyleyemeyeceğini ancak sürecin devam ettiğini dile getirdi.

Abluka yoluyla boğazı ABD'nin kontrol ettiğini savunan Trump, yine de İran'ın boğazdan geçen gemilere ateş açabileceğini ya da deniz mayınlarının tankerlere çarpabileceğini söyledi.

TRUMP'TAN RUSYA VE UKRAYNA'YA MESAJ

ABD Başkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da güncel durumu değerlendirerek, Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya zamanında çok fazla silah ve mühimmat verdiğini savundu.

ABD olarak sadece Ukrayna'ya değil birçok ülkeye çok fazla silah ve mühimmat gönderdiklerini anlatan Trump, ihtiyaç duymaları halinde bunların bazılarını geri alabileceklerini belirtti.

Trump, İran'la ilgili ihtiyaç duydukları mühimmatlar konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını savunarak, bu stokları günlük olarak tedarik edip yerine koyduklarını kaydetti.

Umut Halavart
Umut Halavart
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